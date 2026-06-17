El clima en la Ciudad de México (CDMX) sorprendió a los capitalinos la tarde del 17 de junio, pues el cielo negro, el granizo y las lluvias provocaron una vez más la activación de la Alerta Amarilla.

“⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del miércoles 17/06/2026″ SGIRPC

Así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX por medio de un mensaje en el que indicó que el mecanismo estará en marcha para 12 alcaldías.

Debido a las condiciones del clima que se espera durante la tarde del miércoles 17 de junio, el organismo también emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para que eviten diversos riesgos.

Activan Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 12 alcaldías de la CDMX

El cielo negro, granizo y las lluvias volvieron a hacerse presentes en la CDMX, por lo que las autoridades capitalinas volvieron a activar la Alerta Amarilla para 12 de las 16 alcaldías:

Álvaro Obregón Coyoacán Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

En lo que respecta a los horarios en los que estará activa la alerta por las lluvias de entre 15 y 29 mm y la caída de granizo, la SGIRPC explicó que se activó desde las 13:00 horas y será hasta las 19:00 cuando prevalezcan las condiciones.

Cabe destacar que con la activación de la Alerta Amarilla este 17 de junio, las autoridades capitalinas han puesto en marcha el mecanismo por tercer día consecutivo.

Activan Alerta Amarilla el 17 de junio en CDMX (@SGIRPC_CDMX/X)

Emiten recomendaciones por riesgos de lluvias y granizo en CDMX

Al informar sobre la activación de la Alerta Amarilla en la CDMX debido a las fuertes lluvias y granizo que se desarrollarán durante el 17 de junio en 12 alcaldías, la SGIRPC también emitió una serie de recomendaciones para evitar riesgos:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar

Cierra puertas y ventanas para evitar filtraciones de agua

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua

Usa paraguas o impermeable si sales de casa

Lo anterior debido a que en la alerta se advierte que las condiciones climáticas pueden provocar caída de ramas, árboles, lonas y encharcamientos debido a los cuales podría haber congestionamientos viales.