En la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México (CDMX) surgió ‘Lady Naucalpan’, una mujer que agredió e intentó atropellar a una doctora en la colonia Polanco.

El video del momento muestra a la agresora argumentando ser nieta de Mario Ruiz de Chávez, exalcalde de Naucalpan, Estado de México, por lo que tras desmentirse el parentesco se le apodó como ‘Lady Naucalpan’.

‘Lady Naucalpan’ muerde e intenta atropellar a doctora en Polanco

El 18 de febrero de 2026 se viralizó una disputa en la calle de Presidente Masaryk en Polanco entre una ciclista y dos mujeres en un vehículo, siendo de ahí que surgió ‘Lady Naucalpan’ de 23 años de edad.

Según el contexto compartido, las dos mujeres en el vehículo agredieron a la ciclista por “ir muy lento”; sin embargo, el pleito escaló rápidamente a la agresión física con gas pimienta, golpes y una mordida en la mano.

“Se bajaron, me empezaron a golpear y me mordieron la mano (...) Estas personas andan sueltas por la calle, me amenazaron de muerte más de 40 veces (...) Primero me echaron gas pimienta en la cara y después se bajaron del coche porque hay que matar a los ciclistas ¿no? porque son muy lentos, literal esta era la razón”. Daniela Torres, doctora víctima de Lady Naucalpan.

Al percatarse de lo que estaba sucediendo, una mujer de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) intervino, pero en los videos se ve que esta también es casi atropellada cuando las mujeres intentaban huir.

Entre los gritos y amenazas de muerte que las agresoras propiciaron a la ciclista que después se supo era una doctora, fue que la joven dijo ser nieta del exalcalde de Naucalpan, Mario Ruiz de Chávez, ventilando que su nombre es Victoria Ruiz de Chávez.

Sin embargo, se asegura que la familia del exalcalde que gobernó de 1992 a 1994, se deslindó de ‘Lady Naucalpan’ apuntando a que se trata de “coincidencia” de apellidos.

Por otra parte, los videos que se volvieron virales evidenciaron que ‘Lady Naucalpan’ fue arrestada, pues la PBI y la doctora lograron detenerla para que no se diera a la fuga.

Surge el apodo #LadyNaucalpan tras la agresión de una joven contra la doctora Daniela Torres en calles de la #CDMX.



— Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) February 19, 2026

‘Lady Naucalpan’ fue liberada tras arresto

Tras la evidencia en videos de ‘Lady Naucalpan’ y la detención, la doctora agredida en Polanco aseguró que horas después de la agresión, fue liberada.

La doctora aseguró que aunque las mordidas que le hicieron en las manos eran delicadas, la Fiscalía de la CDMX dejó libre a ‘Lady Naucalpan’ porque sus heridas no estaban infectadas y tampoco implican la pérdida de la extremidad.

“Lo que pasa en México es que si no te matan no hay delito que perseguir y estas [las de la mano] son consideradas heridas menores. Entonces si no me muero, si no se me infecta y si no me cortan la mano y si no me pasa algo grave, no pasa nada”. Daniela Torres, doctora víctima de Lady Naucalpan.

¡Condenable! 😱❌ La doctora Daniela, quien fue agredida por 'Lady Naucalpan', contó que la dejaron a pesar de que la mordió, le echó gas pimienta e intentó atropellarla.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital no ha confirmado si ‘Lady Naucalpan’ fue liberada, pues en su comunicado solo se argumenta que será el Juez Cívico “quien determine la sanción correspondiente”.