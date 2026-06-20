Autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre un sistema frontal fuera de temporada que provocará lluvias muy fuertes este fin de semana en México.

Un sistema frontal se origina por la colisión de una masa de aire polar con corrientes cálidas, lo que provocará precipitaciones de gran intensidad, actividad eléctrica y la posible caída de granizo en varios estados del país.

Sistema frontal fuera de temporada provocará lluvias muy fuertes: clima para el sábado 20 de junio

El SMN alertó que este fin de semana un sistema frontal se hará sentir en gran parte del territorio nacional, provocando en diversas zonas lluvias muy fuertes.

La inestabilidad atmosférica se verá potenciada por la interacción de diversos sistemas, incluyendo las ondas tropicales número 8 y 9, además de canales de baja presión distribuidos en el norte, centro y sureste del país.

Esta combinación de factores técnicos, que incluye divergencia en altura e ingreso de humedad de ambos litorales, generará un contraste marcado entre tormentas severas y rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Nayarit (zona este), Jalisco (norte) y Zacatecas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Colima, Guanajuato (oeste), Michoacán (noroeste y sur), Guerrero (suroeste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua (suroeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y sur), Tlaxcala, Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Sonora y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Campeche y Quintana Roo.

Capitalinos fueron sorprendidos por una intensa lluvia en la zona centro (Galo Cañas Rodríguez)

Lluvias no darán tregua en el país; clima para el domingo 21 de junio

De acuerdo con las autoridades del SMN, el clima podría continuar con condiciones de lluvia para el domingo 21 de junio, registrando en algunas zonas vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Asimismo, las lluvias cubrirán el territorio nacional de la siguiente manera:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango (zona del sur), Sinaloa (sur) y Nayarit (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Jalisco (norte, noreste, oeste y sur), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (centro, este y sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Aguascalientes, San Luis Potosí (suroeste), Guanajuato (este y oeste), Querétaro, Hidalgo (este y suroeste), Veracruz (centro), Puebla (norte, centro y suroeste) y Estado de México (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California Sur.

El SMN alertó con seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades, pues las lluvias no darán tregua para este domingo.