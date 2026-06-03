Este 3 de junio se intensificaron las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la CDMX luego de que intentaron entrar a la SEP.

En respuesta personal de seguridad de la Secretaría de Educación Pública utilizó polvo de extintor para contener a los manifestantes y evitar el acceso al edificio.

CNTE intenta entrar a la SEP y son detenidos con extintores

Durante el bloqueo de la CNTE en la sede de la SEP -ubicadas en la avenida Universidad 1200, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México- se registraron actos de vandalismo y enfrentamientos.

El momento en que la CNTE intenta entrar a la SEP y la repelen con extintores (Tomada de video)

Los manifestantes de la CNTE intentaron realizar un “portazo” derribando el acceso principal, protagonizando momentos de tensión con personal de seguridad.

Con mazos los integrantes de la CNTE golpearon las puertas y rejas logrando abrir los accesos e ingresar momentáneamente al edificio.

Durante la protesta, los manifestantes lanzaron piedras, petardos y otros objetos explosivos contra el inmueble.

El personal de seguridad que se encontraba dentro de la dependencia utilizó gas lacrimógeno y polvo de extintores para contener el avance de los maestros y repeler las agresiones.

Tras el enfrentamiento, se registraron cristales rotos en las entradas y en la caseta de vigilancia, derribaron postes de señalética pública y retiraron infraestructura de protección.

Además, los maestros realizaron pintas con consignas como “Cuidado con Guerrero” y “Claudia Mentiste”.

A pesar de la intensidad de los disturbios, los reportes iniciales indicaron que no hubo personas detenidas ni lesionadas de gravedad derivadas directamente de estos incidentes en la sede de la SEP.

Pese a la escalada de violencia, Claudia Sheinbaum descarta recibir a los dirigentes de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado formalmente recibir a los dirigentes de la CNTE, argumentando que no es “pertinente” ni necesario, ya que una reunión con ella no cambiaría el curso de las negociaciones.

El gobierno ha instruido que las mesas de trabajo y la resolución de demandas queden exclusivamente en manos de:

La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez

La Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por Mario Delgado

Claudia Sheinbaum ha enfatizado que su administración no utilizará la fuerza pública para contener las movilizaciones y que “no caerá en provocaciones”.

Pese a la escalada de violencia y los daños a la infraestructura, el gobierno federal sostiene que las mesas de diálogo continúan abiertas para intentar desactivar el conflicto.