La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con la huelga nacional; hoy 3 de junio de 2026, bloqueó las oficinas centrales del ISSSTE en la CDMX.

Ante la presencia de la CNTE con las Sección 7 y Sección 34 en el ISSSTE, se ha visto afectada la Línea 4 del Metrobús.

Huelga nacional de la CNTE llega al ISSSTE

Por tercer día consecutivo, la CNTE mantiene la huelga nacional en la CDMX, llevando el bloqueo a las oficinas centrales del ISSSTE en la alcaldía Cuauhtémoc.

Debido a la presencia del magisterio, el ISSSTE ha informado que hasta que las instalaciones centrales queden liberadas los trámites de la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) están suspendidos.

Según los reportes, en las instalaciones del ISSSTE se encuentran dirigentes de la Sección 7 de Chiapas y Sección 34 de Zacatecas de la CNTE.

Pese a que hoy se reanuda la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), así como otras dependencias, la CNTE ha informado que los bloqueos no se detendrán hasta que lleguen a un acuerdo efectivo a determinación del magisterio.

CNTE en huelga nacional de la CDMX. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Bloqueo de la CNTE al ISSSTE afecta la Línea 4 del Metrobús

La CNTE tiene bloqueadas las oficinas centrales del ISSSTE en la CDMX, ubicadas en Jesús Harcía, Corona 140, en la colonia Buenavista, lo que ha afectado la circulación del Metrobús.

Informes apuntan que la Línea 4 del Metrobús está temporalmente suspendida por la presencia de la CNTE que tiene bloqueados los carriles por donde circula el transporte.