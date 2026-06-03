La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificó este miércoles sus movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX), provocando el cierre total del Eje Central Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la información, integrantes de la CNTE han cerrado Eje Central desde Garibaldi hasta pasando la avenida Juárez, lo que ha dejado grandes afectaciones en la movilidad.

La presencia de la CNTE ha impedido el paso de vehículos en ambos sentidos, así como afectaciones al transporte público que circula en la zona, tales como el Trolebús Línea 1, que circula por Eje Central.

Trolebús suspende servicio por bloqueo de CNTE en Eje Central (Captura de )

Miembros de la CNTE bloquean Eje Central y desatan afectaciones viales

Este miércoles 3 de junio, miembros de la CNTE entablaron una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación; sin embargo, no se obtuvo ningún acuerdo, por lo que el gremio intensificó su protesta.

Los manifestantes avanzaron sobre Eje Central, manteniendo bloqueada la vialidad desde Garibaldi hasta más allá de avenida Juárez. La presencia de contingentes ha impedido el paso de vehículos.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas como:

Paseo de la Reforma

Circuito Interior

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Bloqueos de la CNTE avanzan a Eje Central; estas son las afectaciones (Concertación Política CDMX)

La movilización forma parte de las protestas que la CNTE mantiene desde hace varios días en la capital del país para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y mejoras salariales.

Cabe mencionar que los bloqueos y protestas se dan a pocos días de la inauguración del Mundial 2026, por lo que la CNTE ha manifestado que se detendrán para el evento deportivo solo si los recibe la presidenta Claudia Sheinbaum.