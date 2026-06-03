Durante su tercer día de movilizaciones en la CDMX, los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificaron sus protestas mediante el bloqueo de sedes gubernamentales estratégicas como la SEP y el ISSSTE.

La presencia masiva de docentes ha provocado severas afectaciones viales, especialmente en la Avenida Universidad, donde el tránsito se encuentra parcialmente restringido.

CNTE bloquea la SEP y genera caos vial en Avenida Universidad

Las movilizaciones de la CNTE en la CDMX continúan y este 3 de julio bloquearon las sedes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE.

CNTE bloquea la SEP y afecta circulación en Avenida Universidad (Tomada de video )

Un grupo de la CNTE se concentraron frente a las oficinas de la SEP, en Avenida Universidad 1200, en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Otro grupo de la CNTE decidió concentrarse en la sede del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicadas en Jesús García 140, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

La CNTE bloqueó por completo la Avenida Universidad, provocando severos conflictos viales.

Se reportó que miembros de la CNTE intentaron derribar la entrada principal de la SEP, en respuesta personal de seguridad utilizó polvo de extintor para contener a los manifestantes y evitar el acceso al edificio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni detenidas derivadas de estos incidentes.

Alternativas para el bloqueo en Avenida Universidad:

Para evitar el tramo cerrado entre Circuito Interior y Eje 8 Sur (a la altura de Real Mayorazgo), se recomiendan las siguientes rutas:

Avenida Insurgentes

Calzada de Tlalpan

Avenida División del Norte

Avenida Cuauhtémoc

Estas acciones buscan presionar a las autoridades mientras se mantienen mesas de diálogo activas con la Secretaría de Gobernación.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad han implementado cortes a la circulación y recomiendan a los conductores buscar vías alternas.

CNTE amaga con más movilizaciones si no reciben respuestas favorables en las mesas de diálogo

Estas protestas forman parte de un paro nacional mediante el cual el magisterio exige mejoras salariales y la modificación de leyes laborales vigentes.

Las peticiones específicas de la CNTE al gobierno federal, en el marco de su paro nacional iniciado el 1 de junio, se centran en los siguientes puntos:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 : Los maestros exigen que se cumpla la promesa de derogar esta ley.

: Los maestros exigen que se cumpla la promesa de derogar esta ley. Aumento salarial del 100 por ciento : El magisterio disidente demanda este incremento y rechaza el aumento del 9 por ciento que fue anunciado recientemente por el gobierno durante las celebraciones del 15 de mayo.

: El magisterio disidente demanda este incremento y rechaza el aumento del 9 por ciento que fue anunciado recientemente por el gobierno durante las celebraciones del 15 de mayo. Diálogo directo con la presidenta : Una de las demandas centrales es una reunión formal con Claudia Sheinbaum para que ella atienda personalmente sus exigencias.

: Una de las demandas centrales es una reunión formal con Claudia Sheinbaum para que ella atienda personalmente sus exigencias. Mejoras salariales generales: Las movilizaciones están motivadas por la exigencia de mejores condiciones económicas para los docentes.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado una reunión personal con los líderes, delegando las negociaciones a la Secretaría de Gobernación y la SEP.

Los líderes magisteriales han advertido que, de no recibir respuestas favorables en las mesas de diálogo, fortalecerán las movilizaciones en la Ciudad de México.