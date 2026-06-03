El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hizo un exhorto a los usuarios de ambas terminales a planear su salida con anticipación ante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del 3 de junio.

De acuerdo con el AICM, los pasajeros deben considerar adelantar su hora de llegada al aeropuerto ante la presencia de manifestantes en la zona.

AICM llama a pasajeros a adelantar llegada ante protesta de la CNTE

A través de redes sociales, el AICM llamó a los pasajeros que tendrán vuelos este miércoles 3 de junio a adelantar su llegada a las terminales aéreas.

El AICM resaltó que se ha reportado la posible presencia de manifestaciones alrededor de este aeropuerto para este miércoles.

Asimismo, resaltó que la presencia de protestas de la CNTE en la zona podrían afectar su llegada a las terminales, lo que podría ocasionar que pierdan sus vuelos.

“Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos adelantar tu llegada al aeropuerto y en lo posible, asistir solo con los acompañantes necesarios. Se ha anunciado la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales” AICM

Afectaciones en AICM por protestas de la CNTE (AICM/ X)

Cabe señalar que el pasado 2 de junio se reportó la presencia de miembros de la CNTE que afectó el arribo de pasajeros, quienes reportaron hasta 4 horas de viaje para lograr llegar a una terminal.

Afectaciones en AICM por protestas de la CNTE (X. )

Los maestros de la CNTE han mantenido protestas para exigir la abrogación de la Ley ISSSTE de 2007, así como la reforma educativa de 2019.

Además, piden que se regrese al sistema de pensiones anterior, así como un incremento del 100% del salario base de los maestros.