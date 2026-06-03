Una policía auxiliar de la SSC-CDMX perdió el conocimiento durante el ingreso forzado de integrantes de la CNTE a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 3 de junio de 2026.
La mujer policía, de aproximadamente 50 años, fue hallada inconsciente entre archivos de la SEP y trasladada por el ERUM a un hospital, de donde salió caminando tras recibir atención.
En la protesta, docentes encapuchados vandalizaron el inmueble con mazos y tubos, causando destrozos en vidrios, rejas y vehículos, mientras exigían reunirse con Claudia Sheinbaum.
Encapuchados vandalizan oficinas de la SEP durante protesta de la CNTE
No conformes con haber extendido su plantón en el Centro Histórico, la CNTE llevó a cabo una nueva manifestación así como causó nuevos destrozos; el magisterio vandalizó oficinas de la SEP.
Al medio día del martes 3 de junio de 2026, la CNTE arribó a la Secretaría de Educación Pública, situada sobre Avenida Universidad y Circuito Interior.
Docentes procedentes de distintos estados, llegaron encapuchados con mazos, tubos y martillos los cuales utilizaron para causar daños:
- Rompieron vidrios
- Quemaron parte de la recepción
- Arrancaron parte de las rejas del inmueble
- Rayaron la puerta número 2
- Rayaron camionetas de la dependencia
Tales actos vandálicos fueron presenciaron por elementos policiacos, quienes intentaron contener a los manifestantes con polvos de extintor.
Cerca de las dos de la tarde, la CNTE comenzó a retirarse no sin antes advertir que su huelga continuará hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum, acepte reunirse con ellos.