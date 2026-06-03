Una policía auxiliar de la SSC-CDMX perdió el conocimiento durante el ingreso forzado de integrantes de la CNTE a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 3 de junio de 2026.

La mujer policía, de aproximadamente 50 años, fue hallada inconsciente entre archivos de la SEP y trasladada por el ERUM a un hospital, de donde salió caminando tras recibir atención.

En la protesta, docentes encapuchados vandalizaron el inmueble con mazos y tubos, causando destrozos en vidrios, rejas y vehículos, mientras exigían reunirse con Claudia Sheinbaum.

Mujer policía se desmaya durante actos vandálicos de la CNTE (Red Social )

Encapuchados vandalizan oficinas de la SEP durante protesta de la CNTE

No conformes con haber extendido su plantón en el Centro Histórico, la CNTE llevó a cabo una nueva manifestación así como causó nuevos destrozos; el magisterio vandalizó oficinas de la SEP.

Al medio día del martes 3 de junio de 2026, la CNTE arribó a la Secretaría de Educación Pública, situada sobre Avenida Universidad y Circuito Interior.

Docentes procedentes de distintos estados, llegaron encapuchados con mazos, tubos y martillos los cuales utilizaron para causar daños:

Rompieron vidrios

Quemaron parte de la recepción

Arrancaron parte de las rejas del inmueble

Rayaron la puerta número 2

Rayaron camionetas de la dependencia

¡Irrumpen en oficinas de la SEP!



Maestros de la CNTE ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública ubicadas sobre Avenida Universidad en la Ciudad de México.



Utilizaron postes de alumbrado público como arietes para derribar las vallas de… pic.twitter.com/dqkORj0asT — Abejorro (@AbejorroMedia) June 3, 2026

Tales actos vandálicos fueron presenciaron por elementos policiacos, quienes intentaron contener a los manifestantes con polvos de extintor.

Cerca de las dos de la tarde, la CNTE comenzó a retirarse no sin antes advertir que su huelga continuará hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum, acepte reunirse con ellos.