La captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, habría dejado al descubierto una ruptura interna con Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, en Michoacán.

Durante años, El Abuelo Farías trabajó con El Botox en la región de Tepalcatepec y Aguililla, donde juntos extorsionaban a agricultores y cobraban piso con participación de otras células delictivas.

Sin embargo, la ruptura interna ocurrió cuando El Botox buscó quedarse con el control total de las extorsiones al sector limonero, marcando así el fin de su alianza con El Abuelo Farías.

César Alejandro “N”, El Botox, contaba con 7 órdenes de aprehensión (Especial)

El Botox habría consolidado un imperio de extorsión luego de romper su alianza con El Abuelo

Las investigaciones de autoridades federales establecen que, tras su ruptura con El Abuelo Farías, El Botox desató una ola de violencia sin precedentes para cobrar piso a productores y empacadores de limón.

Sus métodos que incluían amenazas, secuestros y asesinatos, se recrudecieron a medida que El Botox adquiría más armas, drones cargados con explosivos, minas y sistemas de vigilancia aérea.

De acuerdo con autoridades, El Botox se encargó de eliminar a quienes se oponían a su imperio de extorsión, incluyendo al líder limonero Bernardo Bravo, cuyo cuerpo fue encontrado en Apatzingán con huellas de violencia.

Aunque el mismo Botox se deslindó de esa muerte, finalmente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el 22 de enero sobre su captura.

A El Botox se le ha señalado como líder de Los Blancos de Troya, un grupo delictivo ligado a Los Viagras, con presencia en:

Aguililla

Apatzingán

Buenavista

Chinicuila

Churumuco

Coalcomán

Gabriel Zamora

Múgica

Parácuaro

Tepalcatepec

Cenobio Moreno

El Abuelo tiene camino libre para seguir extorsiones, advierten expertos

Expertos en el tema señalan que la captura de El Botox puede tener impactos importantes, pero no inmediatos ni definitivos en Michoacán.

Lo anterior, porque El Abuelo no ha sido detenido, lo que significa que podría aprovechar la captura de El Botox para seguir con su poderío.