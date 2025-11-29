La Fiscalía General de la República (FGR) tiene un nuevo titular en su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), César Oliveros Aparicio.

En el transcurso de este 28 de noviembre se han visto diversos cambios en la FGR tras la salida de su ahora extitular, Alejandro Gertz Manero.

¿Quién es César Oliveros Aparicio? Nuevo titular de la FEMDO en la FGR

César Oliveros Aparicio es abogado y funcionario público en materia de seguridad, como se lee en su currículum de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Dentro de la Fiscalía de CDMX, César Oliveros Aparicio protagonizó una polémica debido a que The New York Times lo señaló de espionaje político en 2023, referente a registros de Telcel de personajes del PAN.

Y a partir de noviembre 2025 sería el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR.

¿Qué edad tiene César Oliveros Aparicio?

Se desconocen diversos datos de César Oliveros Aparicio, como su edad.

¿Quién es la esposa de César Oliveros Aparicio?

No fue posible encontrar redes sociales públicas de César Oliveros Aparicio, por lo que se desconoce quién es su pareja o su estado civil.

¿César Oliveros Aparicio tiene hijos?

Se desconoce si César Oliveros Aparicio tiene hijos.

¿Qué estudió César Oliveros Aparicio?

César Oliveros Aparicio es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Carlos III de Madrid, España, respectivamente.

¿En qué ha trabajado César Oliveros Aparicio?

En mayo de este 2025 y antes de convertirse en nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, César Oliveros Aparicio fue designado como jefe de Planeación y Análisis.

Esto en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en donde estaba al frente de las investigaciones contra el huachicoleo y robo de autopartes a nivel federal.

Sin embargo, en enero de 2025 fungía como titular de la Unidad de Análisis Estratégicos; y de 2020 a 2022, se habría desempeñado en la Fiscalía de CDMX en diferentes cargos:

coordinador general de investigación de Delitos de Alto Impacto en 2020

fiscal especial para la Atención del Delito de Secuestro “Fuerzo Antisecuestros” en 2021

coordinador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en 2022

Trascendió que César Oliveros Aparicio es el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada tras llegada de Ernestina Godoy a la FGR.

De momento no hay comunicado oficial sobre el cambio de la FEMDO, sin embargo, César Oliveros Aparicio sustituiría a Alfredo Higuera Bernal quien fungía desde 2019.