El creador Edson Andrade acusado por Luisa María Alcalde de pertenecer al X y así ir a la marcha de la Generación Z, asegura que tendrá que dejar México por la exposición.

Por otra parte, el Partido Acción Nacional (PAN) apuntó que Edson Andrade es acosado solo por exponer su postura política e ir a la marcha de la Generación Z.

Edson Andrade deja México tras ser expuesto por el gobierno de opositor

Edson Andrade compartió un video donde dejó claro que debía dejar México luego de que Luisa María Alcalde, la dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo expusiera como parte del PAN yendo a la marcha de la Generación Z.

Edson Andrade aseguró que por comentarios de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, está recibiendo acoso y teme por él siendo que debe dejar el país.

Sin dar nombres, pero sí señalando a Morena, Edson Andrade aseguró que filtraron su domicilio y la cantidad de dinero que tiene en sus cuentas haciendo el tema aún más de peligro.

“La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que por mi seguridad tengo que abandonar mi hogar y mi país (...) ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta ”. Edson Andrade, creador.

Por otra parte, señaló que su participación en el video del PAN que Morena señala es parte de “la producción de videos institucionales” que no tienen su postura política.

Asimismo, Edson Andrade apuntó que Morena dio sus datos al “crimen [organizado” para “encontrarme”.

La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país.



Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo… pic.twitter.com/611du1vFnc — Edson Andrade (@EdsonAndradeL) November 19, 2025

El PAN acusa acoso a Edson Andrade tras marcha de la Generación Z

Edson Andrade argumentó que tras señalamientos de Morena tendrá que dejar México y el PAN apuntó que el joven está siendo “tan acosado” que tendrá que dejar el país.

Luego de que se aseguró que la marcha de la Generación Z fue organizada por el PAN, Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, señaló acoso a Edson Andrade.

En conferencia del PAN, Jorge Romero argumentó que es triste que el joven tenga que dejar el país tras la exposición que ha recibido por Luisa María Alcalde y Claudia Sheinbaum.

Asimismo, una miembro del PAN señaló solidaridad ante Edson Andrade y explicó que lo que hizo es un “derecho constitucional” a la libre exposición y manifestación.

Por otra parte, el líder nacional del PAN apuntó que a Edson Andrade “se le han vulnerado” derechos por Morena solo por tener contrato de imagen con su Partido “y otro más”.