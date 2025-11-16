El movimiento de la Generación Z lanzó una convocatoria para realizar una nueva marcha luego de la realizada el sábado 15 de noviembre.

De acuerdo con la publicación en redes sociales, la fecha para la otra marcha de la Generación Z será el jueves 20 de noviembre.

Generación Z convoca marcha mundial el 15 de noviembre. (Cortesía)

Generación Z lanza convocatoria para nueva marcha el 20 de noviembre; los detalles

Con la leyenda “México no se rinde. Mexicanos al grito de guerra. Gen Z no se rinde.“, el movimiento Generación Z ha lanzado una nueva convocatoria para realizar una segunda marcha en México el próximo 20 de noviembre .

Según señala su desplegado, la ruta y horarios serán los mismos que la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se espera se mantendrán la demandas de esta movilización.

Es decir, el punto de partida de la marcha sería el Ángel de la Independencia , desde donde se trasladarían hasta la plancha del Zócalo capitalino, llegando a las puertas de Palacio Nacional.

Ante esto, el movimiento Generación Z insta al resto de estados de México a suma

rse a esta nueva marcha, cuya protesta principal se convirtió exigir un alto a la violencia.

No obstante, las reacciones a esta nueva convocatoria no se han hecho esperar, pues señalan que hacer una nueva movilización, a tan solo días de una mega marcha, podría ser negativo.

Por ello piden replantear este nuevo llamado y organizarlo en una fecha distinta a la planteada.