El vuelo AM090 de Aeroméxico —en el que viajaban influencers, artistas y conductores como Wendy Guevara y La Bebeshita— rumbo a Corea del Sur, tuvo que regresar de emergencia a CDMX tras detectarse una falla en el parabrisas de la aeronave.

Famosas como Wendy Guevara, La Bebeshita, Kunno y Celia Lora, compartieron en redes sociales momentos de miedo e incertidumbre tras la falla en el avión donde ya estaban a bordo.

Wendy Guevara y La Bebeshita reaccionan a emergencia aérea en su vuelo rumbo a Corea del Sur

Tras más de siete horas de vuelo y una escala previa en Monterrey, el piloto del vuelo donde viajaba Wendy Guevara, La Bebeshita y más influencers, informó sobre un desperfecto que obligó al avión Boeing 787-8 a retornar mientras sobrevolaba Chihuahua.

Los pasajeros, entre ellos varios influencers, relataron que la noticia provocó tensión dentro de la cabina, pues algunos entendieron que el parabrisas “se despegó” o presentaba daños importantes.

Wendy Guevara expresó molestia por regresar “al mismo punto” después de varias horas de trayecto, además de cuestionar si continuarían el viaje en la misma aeronave.

Wendy Guevara narra incidente en vuelo a Corea del Sur (@soywendyguevaraoficial)

Por su parte, La Bebeshita confesó que comenzó a rezar tras escuchar el anuncio del piloto, recordando una experiencia familiar relacionada con accidentes aéreos.

Aunque el aterrizaje se realizó sin incidentes mayores, el episodio generó conversación en redes sociales debido a la cantidad de celebridades e influencers que viajaban a bordo.

Hasta el momento, Aeroméxico no ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre las causas de la avería.