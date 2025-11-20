El movimiento de la Generación Z convocó a una nueva marcha en la Ciudad de México (CDMX) el domingo 14 de diciembre y se espera que se unan contingentes de otras entidades federativas; te damos detalles.

La convocatoria se da luego de que este jueves 20 de noviembre de 2025 se realizara la segunda marcha de la Generación Z, en la que se reportó mucho menos participación de la registrada en la primera movilización.

Segunda marcha de la Generación Z (Especial)

Generación Z realizará otra marcha en CDMX para el 14 de diciembre

A través de redes sociales, el movimiento de la Generación Z convocó a una marcha nacional para el próximo domingo 14 de diciembre y se espera que haya movilizaciones en CDMX y en otras demarcaciones de México.

El llamado a participar en esta marcha se hizo este jueves 20 de noviembre, día en el que se realizó una segunda marcha convocada por la Generación Z, así como el desfile cívico-militar de la Revolución Mexicana.

La Generación Z espera que el próximo 14 de diciembre “se repita el 15 de noviembre”, día en el que se realizó la primera marcha del movimiento al que participaron miles de personas de todas las edades.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha dado más información sobre la marcha en CDMX del 14 de diciembre, pero el recorrido podría ser como los anteriores: del Ángel de la Independencia al Zócalo.