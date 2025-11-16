La marcha de la Generación Z que se llevó a cabo el sábado 15 de noviembre, dejó un saldo de 40 policías lesionados, de los que se ha detallado, 14 continúan hospitalizados.

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez, quien informó que hasta la tarde del domingo 16 de noviembre, 26 elementos fueron dados de alta.

“Veintiséis (policías) ya fueron dados de alta, mientras que otros 14 reciben atención especializada por lesiones” Pablo Vázquez. Secretario de Seguridad Ciudadana

Durante la marcha de la Generación Z que se realizó en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), se registraron algunos altercados entre manifestantes y autoridades que dejaron 40 policías lesionados.

Al respecto, el titular de la SSC capitalina, Pablo Vázquez, difundió un mensaje en el que señaló que la mañana de hoy domingo 16 de noviembre, acudió a varios hospitales para visitar a los elementos heridos.

Como resultado de las revisiones, el funcionario pudo constatar que de los 40 policías lesionados durante la movilización, solo hay 14 que continúan hospitalizados, pero su vida no está en riesgo.

“Agradezco y reconozco a todos los que participaron en la contención de la manifestación y las agresiones por su entrega y valentía al hacer frente a los grupos violentos” Pablo Vázquez.

Tras resaltar que de todos los agentes que terminaron heridos, 24 de ellos ya fueron dados de alta, Pablo Vázquez expuso que para los 14 restantes, se están brindando acciones de atención y seguimiento puntual.

En ese sentido, el titular de la dependencia capitalina sostuvo que no será “hasta que todos se recuperen de manera integral”, que se dé por concluida la atención que está brindando.

Marcha de la Generación Z: los datos de la movilización en CDMX

Al concluir la marcha de la Generación Z que se llevó a cabo la mañana del sábado 15 de noviembre en la zona centro de la CDMX, el gobierno capitalino ofreció un balance de los datos que se registraro en la movilización:

Heridos: entre 100 y 120 personas, incluyendo los 40 policías, así como manifestantes y periodistas

Detenidos: alrededor de 40 personas que formaban parte del llamado Bloque Negro

Asistentes: se reportó que fueron cerca de 17 mil personas las que marcharon del ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX

Sobre lo ocurrido, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó los actos de violencia y señaló que la CDMX es una ciudad de derechos y libertades, pero rechazó los incidentes que dejaron 120 lesionados, entre ellos los 40 policías heridos.