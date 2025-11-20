Gerardo Fernández Noroña se pronuncia sobre el influencer Edson Andrade, quién tiene contratos millonarios con el Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México (CDMX) y al que responsabilizan por la marcha de Generación Z.

En uno de sus video charlas en senador Fernández Noroña expuso los vínculos de Edson Andrade con partidos de oposición.

Lo anterior tras el anuncio del influencer de que saldría del país para proteger su integridad luego de que sus datos personales fueron expuestos en redes sociales.

“No deberían dejarlo salir del país” dice Gerardo Fernández Noroña sobre Edson Andrade

En opiniones personales de Gerardo Fernández Noroña sobre Edson Andrade el senador refiere a que el influencer se victimiza luego de la exposición de sus datos y afirma que “no deberían dejarlo salir del país”.

Asimismo el senador responsabilizó directamente a Edson Andrade por los hechos de violencia de la pasada marcha de la Generación Z del 15 de noviembre, que dejó como saldo más de 40 policías heridos y 20 detenidos.

“Se victimiza, no deberían dejarlo salir del país porque tiene responsabilidades por los actos de violencia del sábado” Gerardo Fernández Noroña, senador

🚨 SUSCRIBO con @fernandeznorona en que no deberían de dejar de salir del país a Maikel CampuJackson @EdsonAndradeL



Que es responsable de encabezar una marcha de odio y violencia... pic.twitter.com/BAI5T5GcpQ — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 20, 2025

Adicionalmente el senador Gerardo Fernández Noroña reveló los vínculos de Edson Andrade con partidos de oposición, de quién dijo que había sido candidato a concejal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2014.

Por lo que lo señaló de no ser apartidista como expresaba el joven influencer cuando pedía la asistencia de la marcha de la Generación Z.

Además de los contratos que fueron expuestos por Luisa Alcalde, dirigente nacional del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de Edson Andrade con el PAN de la CDMX.

Cabe recordar que Edson Andrade fue contratado por el PAN CDMX por sus servicios en “estrategia digital y gestión para redes para PAN CDMX” por un costo de $2,106,810.00 de pesos en febrero de 2025.

De los que se dividieron en 12 pagos de $175,577.50 pesos.