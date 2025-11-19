Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México (CDMX) confirma contrato con Edson Andrade y defiende que ha trabajado con otros partidos.

En entrevista con Luis Cárdenas por MVS Noticias, Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en CDMX, confirmó el contrato millonario con el influencer Edson Andrade al reconocer su buen trabajo.

Cabe recordar que Luisa Alcalde, dirigente nacional del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exhibió los contratos que recibió el influencer Edson Andrade bajo el concepto “estrategia digital y gestión para redes para PAN CDMX” por un costo de $2,106,810.00 de pesos en febrero de 2025.

“No hay nada que esconder no hay nada de malo en un contrato” PAN CDMX confirma trabajo con Edson Andrade

En la entrevista Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX dijo que “no hay nada que esconder, no hay nada de malo en un contrato como este”.

Además de que aseguró que es un contrato que está “perfectamente transparentado” y reconoció el buen trabajo que realiza.

“No hay nada que esconder, no hay nada de malo en un contrato como este. Está perfectamente transparentado y es un llamado también para que vean el buen trabajo de este muchacho” Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX

Detalló que este tipo de contrato con Edson Andrade es uno que llevan todos los partidos políticos para llevar sus redes sociales.

Afirmó que estos contratos también abarcan al camarógrafo, editor de video y otros miembros del equipo de Edson Andrade.

Presumió el buen trabajo del influencer el cuál es visible a través de la página del PAN en la CDMX porque se puede ver sus propuestas y denuncias sobre temas como:

Falta de agua

Vivienda digna

Movilidad

Además de denuncias en contra de los Gobiernos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Dio a conocer que la empresa de Edson Andrade también ha sido contratada por miembros de Morena, en material audio visual para redes sociales.

Por lo que asegura que es un contrato que está dentro del presupuesto de los partidos y que fue dado de alta ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Expresó su preocupación por la filtración del contrato y acusó al INE de la exposición de los datos personales de Edson Andrade, quién decidió huir del país ante esta exhibición.

Asimismo negó el vinculo del PAN y el contrato de Edson Andrade con la convocatoria de la Generación Z, debido a que el influencer fue contratado desde febrero 2025, mucho antes de la marcha.