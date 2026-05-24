La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través de las Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control, se impusieron sanciones a funcionarios públicos de Pemex, CFE, Guardia Nacional, Sepomex, IMSS, SNDIF y ASIPONA Manzanillo por distintas irregularidades administrativas y laborales.

Secretaría Anticorrupción aplica sanciones en Pemex, CFE y Guardia Nacional

En Petróleos Mexicanos (Pemex) se aplicó la destitución e inhabilitación por un año contra José Z., responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, por no atender una demanda laboral.

En la Guardia Nacional (GN) fueron suspendidos por 30 días José V., subagente, así como Miguel O. y Yuri S., guardias, tras presentar certificados carentes de validez oficial.

Por parte de Sepomex, Magdalena R., auxiliar postal, recibió una suspensión de 30 días por incurrir en faltas de respeto hacia una ciudadana.

Mientras tanto, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ruth M., oficinista comercial, fue suspendida por tres días debido a contrataciones de suministro eléctrico realizadas sin apego a los lineamientos establecidos.

En el caso del IMSS, Fernando C., médico familiar en una Unidad Médica de Alta Especialidad, recibió una amonestación pública por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo.

Asimismo, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Rebeca A., subdirectora, fue sancionada con una amonestación pública por omitir expedientes en su proceso de rendición de cuentas.

Por otro lado, en la ASIPONA Manzanillo, Andrea L., jefa de departamento, recibió una amonestación privada por no integrar información soporte necesaria en bases de licitación, incumpliendo la normativa vigente.

La dependencia federal precisó que las sanciones fueron impuestas conforme a la ley y considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de cada falta.

Funcionarios sancionados podrán impugnar resoluciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, en caso de hacerlo, la dependencia defenderá cada procedimiento con sustento jurídico y evidencia documental.

Además, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante la plataforma oficial de denuncias del Gobierno de México.

Finalmente, la dependencia reafirmó su compromiso de combatir la corrupción, fortalecer la ética pública y promover la honestidad e integridad institucional, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.