El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que impulsará una nueva ley para regular las protestas y proteger a todos los manifestantes luego de lo sucedido durante la movilización de la Generación Z en la Ciudad de México (CDMX).

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, rechazó cualquier tipo de violencia hacia manifestantes y adelantó que el partido ya trabaja en la redacción de una nueva ley que proteja a todas las personas que marchan de manera pacífica.

PAN presentará nueva ley para regular protestas y proteger a manifestantes

Durante una conferencia de prensa, el PAN rechazó que su movimiento haya convocado la marcha de la Generación Z, pero aplaudió que la juventud esté despertando y salga a protestar contra el gobierno de Morena.

Al ser cuestionado sobre las acciones que implementará el PAN tras la violencia de la marcha de la Generación Z, Jorge Romero adelantó que ya se trabaja en una nueva ley para regular las protestas y proteger a los manifestantes.

PAN anuncia nueva ley para proteger a manifestantes. (Redes sociales)

Jorge Romero dijo que se llamará Ley de Protección a las Protestas Pacíficas y se presentará muy pronto desde la tribuna de la Cámara de Diputados, pues debe existir un marco normativo que proteja a los manifestantes.

Asimismo, Jorge Romero dijo que el PAN va a convocar ciudadanos para que sean observadores en las marchas y, de esta manera, todos los manifestantes estén protegidos y no pase lo de la movilización de la Generación Z.