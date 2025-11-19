Edson Andrade es un joven influencer promotor de la marcha Generación Z, quién recientemente fue exhibido por Luisa Alcalde por tener contratos millonarios con el Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con lo exhibido por Luisa Alcalde, dirigente nacional del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el joven influencer recibió más de 2 millones de pesos por promover la marcha Generación Z.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Edson Andrade con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su pareja?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Edson Andrade?

Edson Andrade es un joven influencer señalado de ser uno de los promotores de la marcha de la Generación Z, además de recibir contratos millonarios del PAN de la CDMX.

Estos contratos fueron bajo el concepto “estrategia digital y gestión para redes para PAN CDMX” por un costo de $2,106,810.00 de pesos en febrero de 2025.

Misma pago que fue dividido en 12 pagos de $175,577.50 pesos.

Luego de que este contrato se hizo público el influencer aseguró que para cuidar su seguridad se vio obligado a abandonar el país, porque fueron revelados sus datos personales.

La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país.



Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo… pic.twitter.com/611du1vFnc — Edson Andrade (@EdsonAndradeL) November 19, 2025

¿Qué edad tiene Edson Andrade?

Por el momento la edad de Edson Andrade no es pública por lo que se desconoce ese dato.

¿Quién es su pareja Edson Andrade?

Aunque hace un par de años en sus redes sociales Edson Andrade mostraba que tenía pareja hoy en 2025 se desconoce si está en alguna relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Edson Andrade?

Al no tener datos como su fecha de nacimiento no es posible determinar cuál es el signo zodiacal es Edson Andrade.

¿Cuántos hijos tiene Edson Andrade?

Por ahora no se sabe si Edson Andrade tiene hijos o no.

¿Qué estudió Edson Andrade?

De acuerdo con lo expuesto por el mismo influencer en sus redes sociales, él estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Edson Andrade?

También de acuerdo con lo expuesto en redes sociales por Edson Andrade es abogado de profesión, además de que es columnista en el medio de comunicación “Mal Escrito”.

Y se sabe que ha trabajado cerca de los partidos políticos como el PAN para elaborar junto con un equipo estrategias digitales de difusión.