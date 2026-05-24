El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) subastará el predio de Tapalpa conocido como “Country Club”, inmueble presuntamente relacionado con el escondite de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El terreno rústico será ofertado con un precio base superior a los 12 millones de pesos y la subasta se realizará el próximo 28 de mayo de 2026 bajo el esquema de sobre cerrado.

De acuerdo con la información publicada por el INDEP, el inmueble ya fue transferido a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

En la ficha del predio se señala que el sitio habría sido una de las últimas propiedades utilizadas por El Mencho, exlíder del CJNG, antes de ser abatido por fuerzas armadas.

¿Cuál es el precio del predio de Tapalpa ligado a El Mencho?

El INDEP fijó un precio base de venta de 12 millones 939 mil 520 pesos para el predio de Tapalpa vinculado al escondite de El Mencho.

En esta subasta podrán participar:

Personas físicas mexicanas

Personas morales mexicanas

Personas físicas extranjeras

Personas morales extranjeras

Cada participante deberá cumplir con requisitos y documentación específicos establecidos por el instituto.

El organismo también aclaró que no aceptará reclamaciones posteriores relacionadas con la venta de terrenos o inmuebles, ni sobre el uso que la persona compradora decida darle a la propiedad.

Además, el lote no cuenta actualmente con antecedentes de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad ni con el acta de adjudicación correspondiente.

Por ello, todos los impuestos, derechos, honorarios notariales y gastos de regularización deberán ser cubiertos por el comprador final.

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¿Qué otros inmuebles subastará el INDEP?

Además del predio de Tapalpa, el INDEP pondrá a la venta diversos bienes inmuebles en la subasta del 28 de mayo de 2026.

Estos son los lotes disponibles:

Comercial: 12 lotes y 24 bienes con precio base total de 63 millones 417 mil 281 pesos

Habitacional: 23 lotes y 23 bienes con precio base total de 49 millones 870 mil 640 pesos

Mixto (habitacional y comercial): 6 lotes y 6 bienes con precio base de 20 millones 879 mil 827 pesos

Terrenos: 34 lotes y 158 bienes con valor base total de mil 602 millones 616 mil 106 pesos

Entre las propiedades más destacadas también se encuentra un paquete de terrenos en Tlajomulco con valor inicial conjunto de 134 millones 413 mil pesos, así como otro lote ubicado en Zapopan valuado en 13.8 millones de pesos.

Asimismo, habrá inmuebles disponibles en estados con alto crecimiento económico y turístico como:

Guerrero

Quintana Roo

Michoacán

Campeche

Nuevo León

Baja California Sur

Chihuahua

Querétaro

Sinaloa

Estado de México

Ciudad de México

El INDEP informó que los recursos obtenidos mediante estas subastas serán destinados a programas públicos de desarrollo social e infraestructura en comunidades vulnerables del país.

¿Cuándo será la subasta del INDEP y cómo participar?

La subasta del predio ligado a El Mencho se llevará a cabo bajo el formato de sobre cerrado, por lo que las ofertas económicas permanecerán confidenciales hasta la apertura pública de propuestas ante notario.

El ganador será quien presente la postura económica más alta.

Los datos importantes para la subasta son: