Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México rompe el silencio sobre Edson Andrade, joven de Generación Z señalado por Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena por tener vínculos con Xóchitl Gálvez y el PAN en la Ciudad de México (CDMX).

El pasado 18 de noviembre a través de redes sociales, Luisa Alcalde, dirigente nacional del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reveló que Edson Andrade, joven influencer de Generación Z recibió del PAN CDMX más de 2 millones de pesos en contratos para “estrategia digital y gestión para redes para PAN CDMX”.

Luego de darse a conocer este vínculo con el joven y con el partido blanquiazul, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su opinión al respecto.

“Es muy interesante” dice Sheinbaum sobre el joven de Generación Z señalado por Luisa Alcalde por vínculos con PAN CDMX

Al ser cuestionada sobre estos contratos millonarios del influencer de Generación Z con el PAN CDMX ante la pasada protesta, la presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio y expresó que era un tema “muy interesante”.

Incluso dijo que era un asunto que iba a generar “mucha información para que se analice por todas y por todos”, además de que es un caso que podría resultar interesante de documentar.

“Pues muy interesante ¿no?, muy interesante ayer la publicación de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos (...) muy interesante para documentar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Pese a esta invitación para el análisis del tema, la presidenta Claudia Sheinbaum prefirió no dar más comentarios al respecto.

Estos contratos ocurren en torno a los supuestos mensajes del joven de la Generación Z que invitaba a participar a la marcha de la misma del pasado 15 de noviembre, donde se registraron policías, manifestantes y periodistas heridos, así como detenidos en CDMX.

Por realizar una “estrategia digital y gestión para redes para PAN CDMX” el influencer recibió del partido blanquiazul $2,106,810.00 de pesos en febrero de 2025, los cuáles serían divididos en 12 pagos de $175,577.50 pesos.