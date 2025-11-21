Edson Andrade -de 25 años de edad- dejó México y asegura que demandará a Luisa Alcalde y Arturo Ávila.

Tras convocar y participar en la marcha de la generación Z, Edson Andrade denunció públicamente presunto acoso y persecución pública.

Edson Andrade demandará a Luisa Alcalde y a Arturo Ávila por exhibirlo

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Edson Andrade reveló que ya no se encuentra en México y su familia lo ayudará a cambiar de domicilio.

Edson Andrade asegura que fue expuesto por Claudia Sheinbaum solo por participar en la marcha Generación Z y desde ese momento recibió amenazas.

“La amenazas me llovieron en la marcha me llovieron más amenazas (…) me han mandado fotos de alrededor de mi casa, lo que obviamente me dio certeza de que no estaba seguro y tenía que hacer algo” Edson Andrade

El influencer expresó que no llegar trabajar para un partido político, luego de que exhibieran su contrato con el PAN.

“La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que yo recibía más de 2 millones de pesos. Lo que ella no sabe es que hay todo equipo que me acompaña porque el contrato es por producción de contenido institucionales” Edson Andrade

Edson Andrade defendió su contrato con el PAN, mencionando que él le estaba creando contenido institucional y detrás de esto estaba todo su equipo.

El influencer menciona que demandará por lo civil a Luisa Alcalde y Arturo Ávila por haber expuesto sus dato personales, cuando compartieron su contrato con el PAN.

No obstante, puso en duda la imparcialidad de la Fiscalía de la CDMX pues el resultado de su denuncia es previsible pues la fiscal Bertha Alcalde es hermana de la dirigente de Morena.

Edson Andrade, creador. (X/EdsonAndradeL)

Edson Andrade asegura que es víctima de percusión política

Según Edson Andrade, es víctima de acoso y persecución a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo negó en su conferencia matutina.

Edson Andrade mencionó que agotará las instancias para demandar a Luis Alcalde y Arturo Ávila, e incluso recurrirá a instancias internacionales. El influencer menciona que Arturo Ávila anunció que habría una comisión que investigaría a los organizadores y jóvenes impulsores de la marcha Generación Z.

Edson Andrade cree que lo están censurando y lo están intimidando tras exponer sus datos personales.

“Creo que la represión encuentra forma modernas, los gobiernos autoritarios. Si bien, hoy no abren fuego contra los manifestantes, tienen otras formas modernas de represión” Edson Andrade

A pesar de que Claudia Sheinbaum le ofreció seguridad a Edson Andrade, él teme por su integridad.

Por otro lado, Edson Andrade desconoce si habrá más movilizaciones de Generación Z, pues asegura que no hay un grupo concreto que organice una marcha.