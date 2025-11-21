Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México niega que exista persecución política contra el influencer Edson Andrade tras la marcha de la Generación Z.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del viernes 21 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó un par de minutos para aclarar las recientes acusaciones de Edson Andrade contra el Gobierno de México.

Cabe recordar que Edson Andrade es señalado al ser uno de los promotores de la marcha de la Generación Z, quien afirmaba ser apartidista.

Luego aseguró que saldría del país al afirmar que fue amenazado después de que sus datos personales fueran revelados al exponerse unos contratos que tenía con el Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México (CDMX).

Sheinbaum niega persecución política y ofrece seguridad a Edson Andrade tras la marcha de la Generación Z

La presidenta Claudia Sheinbaum tomó unos minutos de su mañanera del pueblo del viernes 21 de noviembre para negar que hay una persecución política en contra de Edson Andrade.

E incluso señaló que si el joven siente que su seguridad se ve comprometida tras la exposición de sus datos personales en internet, el Gobierno de México podría realizar un análisis de riesgo para brindarle protección.

En este mismo marco, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que desde su Gobierno se persiga a alguien por sus ideas políticas o por lo que comunique, asimismo sostuvo que cualquier mexicano es libre.

“Por cierto un chico que estaba diciendo que lo estamos persiguiendo, nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, nada, nada, nada. Es libre, incluso si siente preocupación se le hace un análisis de riesgo y se le brinda seguridad.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aunque por el momento la presidenta Claudia Sheinbaum no dio detalles de cómo y cuándo su administración podría brindarle seguridad al joven influencer.

O si es que alguna secretaría de seguridad de México, ya está en contacto con Edson Andrade para conocer las amenazas que ha recibido en su contra.

También por ahora no se sabe si Edson Andrade ya salió de México como lo había anunciado en redes sociales anteriormente.