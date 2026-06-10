La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirá este miércoles 10 de junio a las 11:00 horas con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), mientras mantiene su huelga nacional y concentra a sus bases cerca de Bucareli, a solo 24 horas del inicio del Mundial de Fútbol 2026.

“Hay un llamado de parte de Segob, la SEP y el ISSSTE para hoy a las 11:00 de la mañana en las instalaciones de Segob, que mantenemos esa disposición, vamos a asistir y nuestras bases las mantenemos concentradas.” Luis Antonio Rosales de la Dirección Política Nacional

La organización magisterial de la CNTE confirmó la mesa de diálogo a través de Luis Antonio Rosales, integrante de su Dirección Política Nacional, quien aseguró que con esta reunión demuestran “voluntad política” pese a no levantar el paro ni las movilizaciones a horas de la inauguración del Mundial 2026.

🔴“Estamos demostrando voluntad política”: la CNTE se reunirá con autoridades este miércoles a las 11:00 en Segob.



A 24 horas del Mundial, sus bases se concentrarán en las inmediaciones de Gobernación, mientras que mantienen su huelga y paro nacional para mañana, me confirma… pic.twitter.com/JJNc2wkoDw — Azucena Uresti (@azucenau) June 10, 2026

Diálogo con Segob y CNTE llega durante la antesala del Mundial 2026

A través del programa de Azucena Uresti de Radio Fórmula, se reveló que la CNTE se reunirá este miércoles a las 11:00 con autoridades en Segob; así lo confirmó el maestro Luis Antonio Rosales quien afirma que la coordinadora demuestra voluntad política pese a mantener el paro nacional y concentraciones de bases cerca de Gobernación.

Cabe recordar que la CNTE inició su huelga nacional el 1 de junio poniendo sobre la mesa diferentes demandas, tales como:

La cancelación de las modificaciones a la Ley del ISSSTE de 2007

La desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)

Pensiones dignas

Mejoras salariales

“Hemos venido demostrando voluntad política en este día décimo de haber estallado la segunda etapa de nuestra huelga nacional, de las mismas exigencias que el año pasado. Muy puntuales, muy centrales como coordinadora y en ese sentido, estamos desarrollando las actividades políticas de manera pacífica en aras de sentarnos a dialogar con la presidenta de la República y por ello nos mantenemos en esta huelga.” Luis Antonio Rosales de la Dirección Política Nacional

Hasta ahora, las mesas de la CNTE con Segob, SEP e ISSSTE no han alcanzado acuerdos de fondo, por lo que el movimiento mantiene el plantón en la Ciudad de México y acciones en varios estados.

Estas protestas de la CNTE ocurren en un momento de alta sensibilidad para el gobierno federal, que busca evitar disrupciones mayores durante el Mundial 2026 cuya inauguración está programada para el 11 de junio en el Estadio Banorte con el partido de México vs. Sudáfrica.

Organizaciones aliadas a la CNTE han advertido que podrían sumarse a bloqueos y paros en CDMX si no hay respuestas concretas.

“La CNTE como sabemos responder a las intervenciones que nos hacen los medios nacionales, internacionales y alternativos en el desarrollo de nuestras actividades, ayer decíamos que es a través de nuestras instancias de nuestro gobierno sindical y que lo es la asamblea nacional , y que a penas hace un rato terminamos y desarrollamos después de un amplio abanico de posibilidades en aras de sentarnos con la presidenta que creo por ahí ya tienen el oficio.” Luis Antonio Rosales de la Dirección Política Nacional

La reunión de este miércoles entre la CNTE y la Segob se presenta como un intento de última hora por destrabar el conflicto; sin embargo, la CNTE ha dejado claro que mantendrá la presión en las calles mientras no obtenga compromisos firmes. Padres de familia, comercios y el sector turístico siguen con preocupación las afectaciones en escuelas y movilidad en la capital.