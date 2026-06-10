La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que el acceso al Estadio Banorte está completamente garantizado para el partido inaugural del Mundial 2026, a pesar de las movilizaciones y bloqueos realizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las inmediaciones del recinto.

César Cravioto, secretario de Gobierno capitalino, aseguró en conferencia de prensa que “el acceso está garantizado” al Mundial 2026 para todas las personas que cuenten con boleto, y recomendó llegar con varias horas de anticipación y utilizar rutas alternas ante los posibles cierres viales.

CDMX garantiza acceso al partido inaugural del Mundial 2026 pese a protestas de la CNTE

Las autoridades de la CDMX han implementado un amplio dispositivo de seguridad con cercos perimetrales de hasta dos kilómetros alrededor del Estadio Banorte, barreras de concreto y presencia policial reforzada, lo cual busca evitar cualquier afectación al Mundial 2026 ante las protestas de la CNTE.

Pues cabe recordar que los maestros de la CNTE mantienen protestas y bloqueos en arterias como en Calzada de Tlalpan, exigiendo:

Aumento salarial del 100%

revisión de la reforma de pensiones de 2007

Soluciones a sus demandas laborales

En días previos, integrantes de la CNTE derribaron estatuas alusivas al Mundial 2026 en Paseo de la Reforma y han instalado campamentos en el Zócalo.

CDMX implementa operativo de seguridad ante marchas de CNTE en el Mundial 2026

A pesar de las tensiones, el gobierno capitalino y la Federación descartaron el uso de la fuerza pública y priorizaron el diálogo; por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también ha reiterado que la ceremonia inaugural y el partido México vs. Sudáfrica se realizará con normalidad.

Cravioto detalló que el operativo “Última Milla” restringirá el acceso vehicular y peatonal sin boleto al Estadio Banorte en un amplio radio, pero garantizó el paso seguro de los aficionados en la CDMX.

Asimismo, se suspendieron clases en varias escuelas de la zona para facilitar la logística del evento, que se espera reúna a más de 87 mil espectadores en el Coloso de Santa Úrsula por el Mundial 2026.

El partido inaugural México vs Sudáfrica en el Estadio Banorte marcará el arranque oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano, un evento histórico que posiciona a la CDMX como sede por tercera ocasión, por lo que las autoridades llamaron a la ciudadanía a colaborar para que el espectáculo deportivo se desarrolle sin contratiempos.