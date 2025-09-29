Mediante una conferencia de prensa, Clara Brugada habló de las afectaciones causadas por la intensa lluvia que se registró en CDMX el pasado 27 de septiembre.

De acuerdo con datos dados a conocer por la Jefa de Gobierno, se llegó a los 91 milímetros de precipitación pluvial, lo que es igual a 31 millones de toneladas de agua, algo que no había ocurrido en Ciudad de México desde hace 34 años.

La zonas más afectadas fueron:

Iztapalapa

Tláhuac

Esto porque en Iztapalapa el hundimiento diferencial es el doble al promedio de la Ciudad de México, es decir, la infraestructura de drenaje necesita actualizarse.

“No es que estén mal los tubos, simplemente dejan de funcionar... La infraestructura queda rebasada y hay estos hundimientos diferenciales que provocan grietas, y como sabemos la tercera parte de Iztapalapa está impactada por grietas, afecta a la infraestructura de drenaje” Clara Brugada

Por lo que con el apoyo de 16 mandos (ingenieros y cuadrillas), se logró el desfogue de agua esta mañana de lunes 29 de septiembre.

Entre las labores que se llevaron a cabo se encuentran:

Limpieza a casas de la población

Apoyo de limpieza de calles

Desazolve propio de cada zona

Comedores (desayuno ,comida y cena) a la población afectada

Afectados por las inundaciones en CDMX, Alcaldía Iztapalapa. (Daniel Augusto/ Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Clara Brugada se compromete a ayudar a familias afectadas por la lluvia

Debido a que la naturaleza en impredecible, Clara Brugada pide ser conscientes que la lluvia puede volver a sorprender a la población.

Por lo que les pide mantener la calma y se compromete a dar un apoyo, pero sobre todo a realizar obras que mitiguen y prevengan inundaciones.

“Queremos darle un mensaje a las familias que resultaron afectadas: V amos a apoyar a todos y cada una de las familias, no los vamos a dejar solos” Clara Brugada

La Jefa de Gobierno, de 62 años de edad, indica que ya se están planeando obras que ayuden a solucionar el problema, las cuales iniciarán en octubre.

“Trabajarán en obras que permitan evitar que se repitan inundaciones. Unas deberán quedar antes de las lluvias y otras que son más grandes significarán más tiempo, pero tendremos que apurarnos para mitigar inundaciones” Clara Brugrada

Entre las obras a realizar se encuentra: sustituir redes de drenaje así como realizar conectores que den salida al agua pluvial en zonas donde no afecte el desfogue.

Para que esto suceda, el Estado de México trabajará en conjunto con el Gobierno Federal.

Hasta el momento, se han invertido 65 millones de pesos en las afectaciones causadas por las intensas lluvias.