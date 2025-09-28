La tarde noche del 27 de septiembre la lluvia dejó más de 20 colonias de Iztapalapa afectadas por las inundaciones en CDMX.

Familias que quedaron bajo el agua en Iztapalapa en la CDMX, están recibiendo ayuda al convertirse en damnificadas por las fuertes lluvias.

En Iztapalapa más de 20 colonias fueron afectadas por inundaciones en CDMX tras fuertes lluvias

Fuertes lluvias se hicieron presentes de forma intensa en al menos 20 colonias de la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX) luego de que el agua se extendió hasta los 90 milímetros por metro cuadrado.

Según información dada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, estas fueron las colonias de Iztapalapa afectadas:

  1. DT Santa Cruz Quetzalcoatl
  2. Desarrollo Urbano Quetzalcoatl
  3. Pueblo de Santa Cruz
  4. Territorial Aztahuacan
  5. Pueblo de Santa María
  6. Ejidos de Santa María 1
  7. Ejidos de Santa María 2
  8. Artículo 4to
  9. Fuerte de Loreto
  10. DT Reforma
  11. Unidad Vicente Guerrero sm 4
  12. Unidad Vicente Guerrero sm 5
  13. DT Acatitla
  14. Solidaridad
  15. La Colmena
  16. Ermita Zaragoza
  17. Santa Martha Sur
  18. Santa Martha Norte
  19. Ejército de Oriente, Zona Peñón
  20. Ejército de Oriente, Zona ISSSTE
  21. DT Teotongo
  22. Segunda ampliación Santiago
  23. Pueblo de Santiago
  24. Ixtlahuacan
  25. Lomas de Zaragoza
Afectados por las inundaciones en CDMX, Alcaldía Iztapalapa.
Por las afectaciones debido a las inundaciones en CDMX, brigadas en protección civil acudieron a las colonias en ayuda a las familias afectadas.

Por otra parte, se informó que las fuertes lluvias registradas en CDMX fueron las más altas en lo que va la gestión de Aleida Alavez Ruiz, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activaron la alerta púrpura debido a la magnitud del agua.

Respecto a ello, la Alcaldía de Iztapalapa decidió entregar kits de limpieza el 28 de septiembre, en apoyo a las familias damnificadas por las fuertes lluvias.

