La tarde noche del 27 de septiembre la lluvia dejó más de 20 colonias de Iztapalapa afectadas por las inundaciones en CDMX.

Familias que quedaron bajo el agua en Iztapalapa en la CDMX, están recibiendo ayuda al convertirse en damnificadas por las fuertes lluvias.

Fuertes lluvias se hicieron presentes de forma intensa en al menos 20 colonias de la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX) luego de que el agua se extendió hasta los 90 milímetros por metro cuadrado.

Según información dada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, estas fueron las colonias de Iztapalapa afectadas:

DT Santa Cruz Quetzalcoatl Desarrollo Urbano Quetzalcoatl Pueblo de Santa Cruz Territorial Aztahuacan Pueblo de Santa María Ejidos de Santa María 1 Ejidos de Santa María 2 Artículo 4to Fuerte de Loreto DT Reforma Unidad Vicente Guerrero sm 4 Unidad Vicente Guerrero sm 5 DT Acatitla Solidaridad La Colmena Ermita Zaragoza Santa Martha Sur Santa Martha Norte Ejército de Oriente, Zona Peñón Ejército de Oriente, Zona ISSSTE DT Teotongo Segunda ampliación Santiago Pueblo de Santiago Ixtlahuacan Lomas de Zaragoza

Afectados por las inundaciones en CDMX, Alcaldía Iztapalapa. (Daniel Augusto/ Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Por las afectaciones debido a las inundaciones en CDMX, brigadas en protección civil acudieron a las colonias en ayuda a las familias afectadas.

Por otra parte, se informó que las fuertes lluvias registradas en CDMX fueron las más altas en lo que va la gestión de Aleida Alavez Ruiz, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activaron la alerta púrpura debido a la magnitud del agua.

Respecto a ello, la Alcaldía de Iztapalapa decidió entregar kits de limpieza el 28 de septiembre, en apoyo a las familias damnificadas por las fuertes lluvias.