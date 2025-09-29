Claudia Sheinbaum respondió a críticas por inundaciones en la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl, afectados por la lluvia del sábado 27 de septiembre de 2025.

“Algunos medios, un periodista, no voy a decir su nombre, que dice que la culpa que se haya inundado el Oriente es los Gobiernos de Morena. O sea igual los Gobiernos de Morena debieron haber sido los culpables de la inundación en España o de la inundación en Texas o de las inundaciones que ha habido en todos los lugares del mundo, de una manera totalmente especial, extraordinaria de la cantidad de lluvia que cayó” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo del lunes 29 de septiembre, la presidenta de México respondió a críticas dirigidas a los gobiernos de Morena por las inundaciones registradas en el oriente de la CDMX y la zona colindante del Estado de México.

La lluvia del sábado 27 de septiembre de 2025 provocó inundaciones en el puente La Concordia de Iztapalapa, afectando colonias y vialidades como Ignacio Zaragoza, Eje 6 Sur, Eje 8 Sur y la salida a la autopista México-Puebla.

Viviendas de al menos 20 colonias de la alcaldía Iztapalapa se vieron afectadas con inundaciones de un metro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las críticas por las inundaciones registradas en Iztapalapa, Ciudad de México, y Nezahualcóyotl, Estado de México, tras la lluvia del 27 de septiembre.

De manera sarcástica, Sheinbaum cuestionó si también los gobiernos de Morena serían responsables de las inundaciones en otros países como España o Estados Unidos.

Durante la mañanera del pueblo, la presidenta recordó las obras de drenaje profundo finalizadas en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como el túnel emisor Oriente, y destacó la importancia de realizar trabajos de drenaje de manera permanente, debido a que tanto la CDMX como el Estado de México se hunden progresivamente cada año.

Asimismo, recordó otras obras como el sistema de drenaje en Chalco, que ha evitado inundaciones en ese municipio mexiquense, y señaló que se está analizando junto con los gobiernos de la CDMX y del Estado de México la zona Oriente, incluyendo el Puente de la Concordia y los límites entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl, para prevenir futuras inundaciones.