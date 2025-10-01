Vecinos de la colonia Vicente Guerrero reclaman a Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, por un tianguis sobre un recolector de agua que propicia las afectaciones por las inundaciones.

Dado este reclamo, los vecinos de Vicente Guerrero han iniciado una petición en change.org para que las autoridades reubiquen el tianguis, de manera que el recolector de agua opere adecuadamente.

Cabe mencionar que Vicente Guerrero fue una de las colonias más afectadas por la tormenta registrada el pasado sábado 27 de septiembre, que superó los registros de precipitaciones en la Ciudad de México.

Inundaciones CDMX (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Vecinos de Vicente Guerrero reclaman mal uso de recolector de agua; hay un tianguis

De acuerdo con la petición de los vecinos de Vicente Guerrero, el cárcamo del parque Cuitláhuac se utiliza como estacionamiento por comerciantes, lo que no permite la adecuada recolección de agua de lluvia.

Los vecinos de Vicente Guerrero argumentan que sin este recolector de agua, las callas de la colonia quedarían intransitables, además de que la presencia del tianguis provoca:

Acumulación de desechos

Obstrucción vehicular

Ambiente de ruido constante

Por estas razones, los vecinos de Vicente Guerrero piden la reubicación de este tianguis que se instala sobre la avenida Genaro Estrada para garantizar “la limpieza del área y el buen manejo del agua durante las temporadas de lluvia”.

Vecinos de Vicente Guerrero reclaman a Aleida Alavez por afectaciones tras tormenta

Los vecinos de Vicente Guerrero corrieron a la alcaldesa Aleida Alavez, quien acudió a esta colonia tras las afectaciones sufridas por las fuertes lluvias del fin de semana.

De acuerdo con los vecinos, en la Vicente Guerrero no han llegado soluciones reales, sino que solo acuden a tomar foto; “Si no nos iba a ayudar entonces, ¿para qué venía?”, dijo una afectada.

Según los reportes, tan solo en esa zona hay más de 300 viviendas afectadas y, al menos, cuatro calles siguen inundadas:

C. 1 Luis Araiza C. 2 Luis Araiza C. 1 Carlos Manuel Rincón C. 2 Carlos Manuel Rincón