La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, dio a conocer que ante las fuertes inundaciones registradas en la alcaldía, va a redireccionar los recursos de su administración para restablecer el drenaje.

Así lo adelantó Aleida Alavez ante las críticas que se la han lanzado por las inundaciones que se registraron en diversos puntos de la demarcación por las lluvias del sábado 27 de septiembre.

Cuestionada sobre los planes que tiene en mente para solucionar los problemas, la alcaldesa de Iztapalapa destacó que realizará una inversión con el fin de restablecer el drenaje de la alcaldía.

Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa (Aleida Alavez / Facebook)

Alcaldesa de Iztapalapa rediseñará presupuesto de la alcaldía para restablecer drenaje

Durante la tarde y noche del sábado 27 de septiembre, se registraron lluvias históricas en la Ciudad de México (CDMX), pues se reportaron precipitaciones de 91 litros por metro cuadrado.

Las lluvias provocaron inundaciones pocas veces vistas en la alcaldía Iztapalapa, debido a que se reporta que cerca de 2 mil habitantes de 5 colonias sufrieron anegaciones en sus domicilios.

Ante ello, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que va a efectuar una rediseño de los recursos con los que cuenta su administración, con el fin de restablecer el drenaje en la alcaldía.

Entrevistada en el noticiero radiofónico de Pepe Cárdenas, Aleida Alavez explicó que su plan consiste en usar el dinero que utilizaría para construir y mejorar parques, para la reparación de la red de drenaje.

“Ya hicimos un rediseño de recursos, yo había proyectado algunos parques para mejorar, los niños y niñas nos piden mucho eso, que haya parques, pero bueno, vamos a tener que postergar un ratito eso y lo vamos a dedicar a restablecer la red de drenaje en diferentes puntos del alcaldía” Aleida Alavez

Afectados por las inundaciones en CDMX, Alcaldía Iztapalapa. (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Alcaldesa de Iztapalapa quiere reparar drenaje de todo el oriente del Valle de México

Al adelantar que ya se rediseñó el presupuesto de la alcaldía para restablecer el drenaje, la alcaldesa de Iztapalapa explicó las acciones que se tienen contempladas para evitar más inundaciones.

Sobre ello, Aleida Alavez indicó que los trabajos de reparación del drenaje en Iztapalapa iniciará en las 6 colonias en donde se registraron las inundaciones de mayor gravedad el 28 de septiembre.

Tras indicar que las acciones se realizarán en conjunto con el gobierno de la CDMX y el gobierno federal, apuntó que se planea reparar la red secundaria, la red primaria y también el drenaje profundo.

No obstante, dado que las inundaciones también afectaron municipios del Estado de México, está dialogando con las autoridades de las demarcaciones para una “articulación más integral en el oriente“.

En específico, dijo que platica con la alcaldesa de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, para establecer acciones que permitan sanear el sistema de drenajes de toda la zona oriente del Valle de México.

De momento, resaltó, ya recorre las zonas afectadas de Iztapalapa para llevar alimento, vacunas y labores de limpieza en casas y calles para que todo regrese a la normalidad lo más pronto posible.