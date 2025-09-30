La tormenta del pasado sábado 27 de septiembre en Ciudad de México (CDMX) superó los registros que se tenían desde 2013 debido a las intensas lluvias, que ocasionaron afectaciones.

De acuerdo con Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, hasta hoy lunes 29 de septiembre se han censado 2 mil viviendas afectadas de la zona oriente por la tormenta del fin de semana.

Inundaciones en CDMX por fuertes lluvias. (Especial)

Tormenta del sábado 27 de septiembre en CDMX superó registros de 2013

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) reportó que las lluvias intensas en la zona oriente de CDMX provocadas por la tormenta del pasado 27 de septiembre superaron los registros de 2013.

La tormenta del 27 de septiembre en CDMX habría iniciado a las 4:55 de la tarde y concluyó a las 9:50 de la noche y, durante esas horas, se registró un máximo acumulado de 91 mm de agua.

Este nivel rompió un récord en la zona oriente de la CDMX, pues el anterior se registró el 6 de septiembre de 2013, cuando una tormenta provocó un acumulado máximo de 72.9 mm.

Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, reportó que los 91 milímetros de precipitación pluvial equivalen a 12 mil albercas olímpicas, por lo que sería una cifra récord en los últimos años.