La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrió este domingo las zonas de la capital afectadas por las intensas lluvias del 27 de septiembre, acompañada de titulares de distintas dependencias.

Durante la visita, la mandataria garantizó apoyos integrales inmediatos a las familias damnificadas, además de los trabajos urbanos necesarios para atender la emergencia y reparar los daños ocasionados por el desbordamiento del agua.

Brugada anuncia censo casa por casa en Iztapalapa para restituir bienes a familias afectadas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que personal capitalino realizará un censo casa por casa en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa, para contabilizar los daños causados por las lluvias.

Explicó que brigadas de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana visitarán todos los domicilios afectados, sin excepción, para registrar pérdidas materiales y determinar la ayuda correspondiente para cada familia.

Afectados por las inundaciones en CDMX, Alcaldía Iztapalapa. (Daniel Augusto/ Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Brugada aseguró que este proceso permitirá restituir los bienes dañados y atender a los damnificados, garantizando apoyo integral y respuesta inmediata tras la emergencia ocasionada por las lluvias.

Además, el Gobierno capitalino activó el seguro correspondiente, por lo que el lunes 29 de septiembre ajustadores visitarán las viviendas para registrar las pérdidas y agilizar la reposición de los bienes dañados.

Gobierno capitalino anuncia apoyos económicos, obras de reparación y comedor comunitario para damnificados por lluvias

Durante un recorrido en Santa María Aztahuacán, Clara Brugada Molina anunció la instalación de un comedor comunitario para garantizar alimentos calientes, nutritivos y gratuitos a las familias afectadas por las inundaciones recientes.

La mandataria capitalina aseguró que el comedor ofrecerá desayuno, comida y cena, con la finalidad de que los vecinos damnificados no tengan que preocuparse por gastar en su alimentación cotidiana.

En las viviendas de la zona afectada, el agua ingresó y dañó diversos enseres domésticos, incluidas camas, por lo que el Gobierno local entregará colchones nuevos a cada familia damnificada.

Además, se dispuso de brigadas para realizar trabajos de limpieza en el interior de los domicilios, a fin de retirar lodo, desechos y objetos dañados tras las intensas lluvias.

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, informó que los censos concluirán este mismo día y que los apoyos se entregarán durante la misma semana, a más tardar el 3 de octubre.

Brugada adelantó que, además de la ayuda emergente, se impulsarán obras de prevención, como la construcción de un vaso regulador en Ermita y Camino a San Miguel para canalizar aguas provenientes de la zona alta.

También se realizarán estudios para evaluar la necesidad de sustituir drenaje en varios puntos, seguido de reencarpetado y repavimentación de vialidades, además del desazolve y retiro de materiales arrastrados por la tormenta.