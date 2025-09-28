Las fuertes lluvias generaron inundaciones críticas en unidad Vicente Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Tal como informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil capitalina, Iztapalapa se encuentra en alerta púrpura este 27 de septiembre.

Reportan inundaciones críticas en unidad Vicente Guerrero, Iztapalapa, por fuertes lluvias

En redes sociales, se dio a conocer que las fuertes lluvias han generado inundaciones críticas en la unidad Vicente Guerrero de Iztapalapa.

Los vecinos pidieron apoyo a los bomberos y autoridades por inundaciones en diferentes casas en las calles

Luis Araiza 44

Carlos M. Rincón

Piden apoyo de prioridad para inundaciones en diferentes casas ubicadas

1 L. Araiza 44, U.H. Vicente Guerrero, @Alc_Iztapalapa, 09200 Ciudad de México, CDMX@UCS_GCDMX @C5_CDMX @Bomberos_CDMX pic.twitter.com/uqKhda7kGu — Madeel IZG (@IzgMadeel) September 28, 2025

Las imágenes muestran altos niveles de agua de hasta un metro, lo que ha provocado que varias casas estén inundadas.

Ante ello, los vecinos pidan en apoyo de las autoridades, ya que se encuentran en una situación apremiante.

Tal es el caso del usuario identificado como Felipe Oliva (@Poquelin2016), quien mostró cómo quedó su casa por las fuertes lluvias.

En su grabación, el vecino de la unidad Vicente Guerrero detalló que tiene a su madre en cama con oxígeno y acusó que no ha recibido la ayuda.

Las inundaciones en la unidad Vicente Guerrero, en Iztapalapa también ha generado molestia entre los vecinos ante la poca respuesta de las autoridades.

Cabe señalar que la unidad habitacional de Iztapalapa ha sufrido varias inundaciones durante esta temporada de lluvia, sólo en agosto pasado se contabilizó la tercer inundación en la zona, provocando daños en 40 viviendas.

Por ello, los vecinos de la unidad Vicente Guerrero piden soluciones y no solo kits de limpieza ante el problema que viven.

Estamos en la mierda en la unidad habitacional Vicente Guerrero, no se ha presentado nadie, nos dejaron morir solos!! Esperamos soluciones, no sus putos kits de limpieza pic.twitter.com/xS0BVolXEu — Gilberto (@Gilbertico21) September 28, 2025

Activan alerta púrpura por fuertes lluvias en Iztapalapa este 27 de septiembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura en la alcaldía Iztapalapa.

La alerta púrpura significa que hay una:

Intensificación de lluvias y posible caída de granizo, se pueden generar inundaciones, deslaves, desbordamientos de ríos y corrientes de agua en calles y avenidas

Ante tal escenario, las autoridades recomiendan que en riesgo de inundación, la población debe guardar documentos importantes en bolsas de plástico.

Además de desconectar los aparatos electrónicos para evitar incidentes.

Cabe destacar que además de la alerta púrpura, la SGIRPC anunció estas alarmas para las alcaldías de la CDMX:

Alerta roja: Venustiano Carranza

Alerta naranja:

Gustavo A. Madero



Iztacalco



Milpa Alta



Tláhuac



Xochimilco

Alerta amarilla:

Álvaro Obregón



Azcapotzalco



Benito Juárez



Coyoacán



Cuauhtémoc



Cuajimalpa



Magdalena Contreras



Miguel Hidalgo



Tlalpan