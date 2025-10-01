Este martes, Claudia Sheinbaum visitó Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México, que se vio afectado por la intensa lluvia que se registró el pasado 27 de septiembre.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con la jefa de gobierno Clara Brugada y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entre otros, en la Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías.

En este encuentro, la mandataria y parte de su gabinete hablaron de las acciones que se llevan a cabo en apoyo a las familias afectadas por inundaciones derivadas de lluvias atípicas que han afectado a municipios y alcaldías.

Así como se abordó la planificación de obras hidráulicas que ayudarán a minimizar y prevenir inundaciones primordialmente en la zona oriente.

Se espera que estas obras hidráulicas inicien en un máximo de 15 días.

“Estamos haciendo una evaluación integral de las obras que se tienen que hacer a partir de este año para evitar que haya nuevamente estas inundaciones”, dijo la presidenta. Claudia Sheinbaum

Reunión de evaluación de afectaciones por inundaciones en el oriente del Valle de México. pic.twitter.com/a0ZOy6M6ya — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 30, 2025

Familias afectadas por inundaciones recibirán dos apoyos por parte del Gobierno de México

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum -de 63 años de edad- indicó que serán dos apoyos los que reciban las familias afectadas por las intensas lluvias.

El primer apoyo se otorgará esta semana por medio de la Secretaría de Bienestar, quien ya está realizando un censo junto al gobierno de la Ciudad de México.

Mientras que un segundo apoyo dirigido a personas que perdieron su patrimonio se otorgará de acuerdo a la evaluación de riesgos. “Nadie se va a quedar desamparado”, señaló.

#Nacional



La presidenta @Claudiashein acudió, este 30 de septiembre, al municipio de #Nezahualcóyotl junto a la gobernadora del #Edoméx, Delfina Gómez (@delfinagomeza), para supervisar las acciones en favor de las familias afectadas por las inundaciones provocadas por las… pic.twitter.com/7zodkir6mw — SPR Informa (@SPRInforma) September 30, 2025

Asimismo informó que con el apoyo de 65 elementos de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), así como del Grupo Tláloc y Brigadas de Agua Limpia, se ha agilizado la limpieza de casas y calles afectadas.

Por lo que en 48 horas de labores descendió al 87% la inundación de calles; sin embargo, aún hay 14 más por limpiar. Aunque el trabajo es continúo, el clima complica la tarea.