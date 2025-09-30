La especialista en aviación y aeronáutica, María Larriva, dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) no tiene radar meteorológico.

“Yo dependo de la información que el piloto me dé”. María Larriva, especialista en aviación y aeronáutica

Sin embargo, desde agosto, el capitán José Suárez quien es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, también alertó que no hay radar en el AICM.

El radar meteorológico en los aeropuertos sirve para detectar las precipitaciones o vientos que pueden representar un peligro para la aviación, por lo que informan en tiempo real a los pilotos de malas condiciones.

AICM no tiene radar meteorológico entre otras fallas, alertó especialista tras caída de rayo

Fue en entrevista para MVS Radio que María Larriva dio a conocer que el AICM presenta diversas fallas y una de ellas sería la falta de radar meteorológico, esto desde antes de que cayera el rayo el 27 de septiembre.

La especialista declaró que la falta de radar meteorológico en el AICM corresponde al abandono de la infraestructura desde hace tiempo; sin embargo, se combina en este caso con las pésimas condiciones meteorológicas.

Esto complica el trabajo, ya que se debe esperar a que el piloto diga qué quiere hacer en vez de revisar el radar meteorológico para determinar por dónde puede pasar y prever una alternativa segura.

Sin embargo, señaló que hay otras deficiencias en el AICM;por ejemplo, tampoco hay controladores ni instructores, sumado a la infraestructura que provoca las inundaciones.

AICM suspendió vuelos por caída de rayo el 27 de septiembre

El domingo 28 de septiembre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) emitió un comunicado en el que dio a conocer la caída de un rayo en el AICM el sábado 27 de septiembre.

El rayo habría impactado en la torre de control y aunque no se suspendió la comunicación con las aeronaves, sí hubo afectaciones en las salidas para priorizar los aterrizajes, durante al menos media hora.

Referente a la caída del rayo y la suspensión, la especialista señaló la importancia de la comunicación con los pilotos, por lo que el AICM debe haber un sistema de emergencia y alternativo ante las fallas, que sería el que falló.