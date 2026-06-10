César Cravioto descartó que se vaya a retirar el cerco de seguridad del Estadio Banorte, ya que —dijo— forma parte de los preparativos del Mundial 2026 que se celebrará el jueves 11 de junio.

El titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX explicó que el cerco de la primera milla iniciará el 10 de junio con el objetivo de cuidar la seguridad de todos los que asistan a este evento deportivo.

Habrá un cerco de la primera milla y esto no es solo para salvaguardar el inmueble, sino para cuidar la seguridad para todos César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX

Aunque César Cravioto reconoció el derecho a la libre manifestación, hizo un llamado a que las movilizaciones se hagan de manera pacífica y se respeten los derechos de quienes asistirán al Mundial 2026.

César Cravioto descartó el retiro del cerco y llama a manifestaciones pacíficas

En conferencia de prensa, César Cravioto defendió el cerco y reiteró su llamado a que los manifestantes protesten de manera pacífica durante el partido inaugural del Mundial 2026.

Asimismo, explicó que se han realizado mesas de trabajo con grupos de manifestantes para que puedan llevar a cabo sus plantones sin generar afectaciones a la movilidad.

Es un diálogo con los manifestantes. Pero ya saben cuáles son los planteamientos del gobierno, no manifestaciones violentas y no afectación a quien quiere llegar al estadio César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX

A fin de salvaguardar la seguridad, César Cravioto indicó que se mantendrá el cerco, con el cual serán desplegados más de 7 mil 800 elementos de seguridad, principalmente de la policía capitalina, Ejército, Guardia Nacional, etc.

César Cravioto confirmó cerco de la primera milla en Mundial 2026.

Acceso al Mundial 2026 está garantizado, asegura César Cravioto

César Cravioto dejó en claro que el acceso a los aficionados del Mundial 2026 “está garantizado”, pero hizo un llamado a llegar lo más temprano posible para evitar contratiempos.

“Yo reitero, está absolutamente garantizado que van a disfrutar del futbol los que tengan boleto. Solo hacemos una petición, lleguen lo más temprano posible”, dijo.