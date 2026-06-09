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César Cravioto abre diálogo con la CNTE para reducir afectaciones por movilizaciones en CDMX
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Por
Pamela Grande
junio 09, 2026 a las 13:29 GMT-6