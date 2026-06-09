CNTE exige al gobierno retirar las barreras que bloquean su avance hacia el Estadio Banorte, calificando estas medidas como un aparato ostentoso de represión.

Durante su noveno día de huelga nacional en la CDMX, la CNTE sostiene que la violencia suele originarse desde el cerco policial y no desde sus filas, rechazando los intentos de criminalizar su protesta.

“Hoy llegamos al noveno día de esta huelga nacional, a cuarenta y ocho horas de la inauguración de un mundial del despojo, no es la fiesta de nuestro pueblo y hoy otra vez como el primero de junio que arribamos o que pretendíamos llegar al zócalo corazón político de nuestro país, nos encontramos con estas vallas” Pedro Hernández, secretario de la Sección 9

CNTE pide retirar barreras que les impiden el paso al Estadio Banorte

Pedro Hernández, secretario de la Sección 9, hizo un llamado para que se retiren las vallas que obstaculizan su protesta e impiden el paso al Estadio Banorte de la CDMX.

🔴“No son nuestras vallas”: la CNTE pide al gobierno de la CDMX retirar las dovelas que impiden su paso al Estadio Banorte; “retiren este aparato ostentoso que nos lastima a todos”.



Pedro Hernández, secretario de la sección 9, pide a los medios: “Si en un rato empiezan a lanzar… pic.twitter.com/IfzoN1gZsl — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

Denuncian que no es la primera vez que el gobierno instala estructuras para impedirles el paso de su protesta, primero hacia el Zócalo y ahora al Estadio Banorte.

Pedro Hernández describió las vallas como un “aparato ostentoso que nos lastima a todos”, por lo que exigió que sean retiradas.

Enfatizó que las vallas, los palos y los policías no pertenecen al movimiento social, declarando explícitamente: “No son nuestras vallas”.

“Si queremos que lo digan, no son nuestras vallas, no son nuestros palos ni nuestros policías, si en un rato empiezan a lanzar estos artefactos como el primero de junio, solicitamos a los medios que sean objetivos y lo digan” Pedro Hernández, secretario de la Sección 9

CNTE denuncia intentos de criminalizar el movimiento

Pedro Hernández hizo un llamado preventivo a los medios de comunicación para que reporten con objetividad cualquier posible agresión física.

La CNTE sostiene que el lanzamiento de objetos o gases suele originarse desde el cerco policial y no desde sus filas.

Destacó que el pasado 1 de junio, los “artefactos” fueron lanzados desde detrás de las vallas hacia ellos, por esta razón piden a los medios de comunicación ser objetivos si se repiten estos incidentes.

Pedro Hernández denuncia intentos de criminalizar el movimiento, desmintiendo categóricamente las acusaciones de las autoridades que afirmaban haber encontrado artefactos entre los estudiantes de Ayotzinapa que se unieron a la huelga.

“El pasado primero de junio, los artefactos vinieron de la valla hacia acá y ustedes fueron testigos y los tenemos y tenemos el ejemplo y ayer se quiere criminalizar la protesta diciendo que encontraron artefactos a los estudiantes de Ayotzinapa que vinieron a manifestarse junto con los padres de los cuarenta y tres, lo cual desmentimos categóricamente” Pedro Hernández, secretario de la Sección 9

La demanda principal de la CNTE hacia la Jefa de Gobierno es el retiro inmediato de estas barreras y una investigación clara sobre los incidentes de violencia previos.

“Exigimos a la jefa de gobierno una investigación clara, pero además que en este momento retire este aparato ostentoso que nos lastima a todos” Pedro Hernández, secretario de la Sección 9