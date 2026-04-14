Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, salió en defensa de las obras realizadas en el Metro CDMX rumbo al Mundial 2026, en respuesta a las quejas del sindicato por presunta falta de mantenimiento.

“El Metro es la prioridad, es uno de los rubros que para la ciudad es de lo más importante. El Metro constituye el bien público de movilidad más importante para la Ciudad” Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México

Clara Brugada resaltó que su gobierno ha conseguido destinar casi 50 mil millones de pesos al sistema entre 2025 y 2026, desmintiendo así las acusaciones del sindicato del Metro CDMX.

Línea 1, 2 y 3 concentran los trabajos de mejoras del Metro CDMX: Clara Brugada

En entrevista para medios, la jefa de gobierno destacó que, de los 50 mil millones de pesos, al menos mil 500 millones de pesos se retomaron para los trabajos en la Línea 2 del Metro CDMX rumbo al Mundial 2026.

De igual manera, Clara Brugada recordó que parte de dichos recursos se priorizó para:

Remodelar la Línea 1

Renovar la Línea 3

La jefa de gobierno destacó que, a pesar de la millonaria inversión, no se ha incrementado la tarifa, a diferencia de propuestas de administraciones anteriores.

Clara Brugada (Camila Ayala/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Semovi informa avances de acuerdos con el sindicato del Metro CDMX para mejorar el servicio

En respuesta a las demandas sobre el Metro de la CDMX, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, afirmó que el Gobierno capitalino trabaja en acuerdos con el sindicato del Metro para mejorar el servicio.

“Hay una relación para construir acuerdos con el sindicato, se ponen en juego todas las negociaciones y distintas movilizaciones. El interés del gobierno es que los sindicatos tienen que cuidar su materia de trabajo que es todo lo que significa la operación permanente del Metro” Héctor Ulises García

Aclaró que las tensiones recientes no llevaron a un paro laboral, sino a ajustes operativos, y afirmó que actualmente se están logrando avances para garantizar el mantenimiento del sistema y el uso adecuado de los recursos .



