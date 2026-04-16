Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, habló sobre las fallas en el Metro CDMX, las cuales se observan en otros sistemas de transporte en el mundo.

“Y sí, tiene fallas, como cualquier otro metro del mundo, pero estamos invirtiendo como nunca antes”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX

Sin embargo, aclaró que el gobierno capitalino también invierte “como nunca” en la renovación integral del Metro CDMX, ya que es necesaria y no sólo un mantenimiento.

El señalamiento de Clara Brugada fue mencionado en la Entrega del programa “Ingreso Ciudadano Universal” este jueves 16 de abril, a un día de una falla eléctrica en la Línea 3 del Metro que afectó el servicio.

Clara Brugada (Especial)

Fallas en el Metro CDMX son como en cualquier otro: Clara Brugada

Durante el evento, Clara Brugada destacó su trabajo para la movilidad de CDMX.

Mencionó las fallas del Sistema de Transporte Colectivo, sobre las cuales afirmó que se presentan en cualquier otro metro del mundo.

Clara Brugada aseguró que el Metro CDMX necesita una renovación total línea por línea, ya que tiene más de 50 años, por lo que el mantenimiento no sería suficiente para solucionar sus fallas.

Por lo cual, desde 2025 han destinado casi 50 mil millones de pesos para el Metro CDMX, ya que es el corazón de la movilidad capitalina y lo usan millones de citadinos.

Asimismo, Clara Brugada aseguró que una vez termine el Mundial 2026, la Línea 3 del Metro CDMX será renovada por completo para que no tenga fallas y los usuarios tengan un servicio prácticamente nuevo.

Tal como se renovó la Línea 1 del Metro CDMX, cuyos resultados se entregaron a finales del 2025 tras iniciar en 2022, recordó Clara Brugada.

Clara Brugada descarta que tarifa del Metro CDMX aumente y destaca subsidio

En su discurso, Clara Brugada rechazó nuevamente que la tarifa del Metro CDMX vaya a aumentar para mejorar las inversiones, ya que lo ve como un golpe para las familias trabajadoras.

Pese a esto y con subsidio incluido, Clara Brugada afirmó que no se detendrán las inversiones en el Metro CDMX, que es el transporte más importante de la ciudad.

Referente al subsidio que tiene el Metro CDMX, que lo hace el más barato del mundo, Clara Brugada destacó que cada viaje debería costar 13 pesos; sin embargo, la tarifa sigue en 5 pesos, fijada desde 2013.