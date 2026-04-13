Claudia Sheinbaum reveló que su gobierno ha entregado mil 500 millones de pesos al Metro de la CDMX, en medio del amago de bloqueos escalonados por parte del sindicato ante la falta de materiales para mantenimiento.

Desde la mañanera del 13 de abril de 2026, la presidenta destacó además la inversión federal en la ampliación de la Línea 12 y la renovación de la Línea 1, así como recursos para el Tren Ligero.

El sindicato del Metro CDMX, sin embargo, insiste en que no se han realizado compras de equipo.

Gobierno federal dio al Metro CDMX más de mil millones de pesos

Desde la conferencia del pueblo del 13 de abril, Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno ha entregado mil 500 millones de pesos para el Metro CDMX.

Asimismo, señaló que su gobierno está trabajando en la expansión de la Línea 12 hacia el poniente de la CDMX y destacó que se trata de una inversión federal.

“Nosotros dimos mil 500 millones (de pesos) ahora a la Ciudad, estamos trabajando en terminar la Línea 12 hacia el poniente, esa es una inversión del gobierno federal” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En el mismo sentido, resaltó que el gobierno de la CDMX está invirtiendo tanto en el Metro CDMX como en el Tren Ligero.

“La jefa de gobierno está invirtiendo en el Metro y en el Tren Ligero…hay inversión en el Metro” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Cabe señalar que el líder del sindicato del Metro CDMX, Fernando Espino, aseguró que no se ha realizado ninguna compra de material o equipo para el mantenimiento de instalaciones.