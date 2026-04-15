A poco de que el Metro de la Ciudad de México reanudara la operación total de los trenes en las 12 líneas, Adrián Rubalcava reconoce fallas.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, aceptó que “hay trenes viejitos” por lo que están pidiendo recursos económicos al Gobierno de la Ciudad de México.

“Hay trenes viejitos. Tienen una que otra falla. No están como nosotros quisiéramos...es una de las cosas que pedimos, presupuesto para vías y para que se cambien algunos trenes” Adrián Rubalcava. Director general del Sistema de Transporte Colectivo

En entrevista con Cyro Gómez Leyva para Grupo Formula, el funcionario destacó que este sistema de transporte es utilizado por cerca de 4.5 millones de personas por lo que una avería genera un problema grande.

Por ello es indispensable contar con trenes en buen estado, lo que se logra con un mantenimiento frecuente.

Debido a que sus declaraciones concuerdan con las exigencias Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Rubalcava, de 49 años de edad, explica que el presupuesto depende del consejo de administración por lo que el proceso no es rápido y tampoco fácil por las diferentes posturas.

Adrián Rubalcava (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Mal estado del Metro de la CDMX es culpa de administraciones pasadas, dice Rubalcava

Los problemas del Metro de la CDMX no son nuevos, sin embargo, en los últimos años han aumentado aún cuando el gobierno ha hecho remodelaciones, mismas que no han funcionado en su totalidad.

Al respecto, Rubalcava asegura que el Metro CDMX tiene muchos años funcionando y que es culpa de administraciones pasadas.

“Es una sistema que no se le dio el mantenimiento correcto durante varios años por lo que se reflejan una que otra avería o falla por lo que hay la necesidad de meter recursos” Adrián Rubalcava. Director general del Sistema de Transporte Colectivo

Costo del boleto del Metro CDMX, se mantendrá

Finalmente, Rubalcava aseguró que no aumentará el costo del boleto del Metro de la Ciudad de México como muchos temen, se mantendrá en 5 pesos.

La decisión se basa en la inversión de mil 100 millones de pesos que realizó el gobierno y que permitirá la mejora del servicio y su operatividad.

Hasta el momento se ha invertido más de 55 millones en la Línea 1 y próximamente se invertirán 5 mil millones de pesos que serán destinados para la Línea 3.

Con el dinero se repararán y modernizarán trenes así como vías.