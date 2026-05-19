El lunes 18 de mayo reabrió la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX, luego de que concluyeron las labores de rehabilitación e instalación de vitrales y murales.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, con la reapertura de la estación también se reanudó el servicio y recorrido de trenes y por ende ascenso y descenso de pasajeros.

Cabe destacar que los trabajos de rehabilitación del complejo, así como la instalación de vitrales y murales, se llevó a cabo como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026.

Reabren Metro Auditorio (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Así se ven los vitrales y murales de la estación Auditorio del Metro CDMX

El 28 de diciembre de 2025, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y el Sistema de Transporte Colectivo (SCT), cerraron la estación Auditorio del Metro capitalino por trabajos de remodelación.

Al cumplirse 142 días exactos del cierre y suspensión del servicio en dicha estación de la Línea 7, el STC reabrió el lunes 18 de mayo de 2026 el complejo y reanudó el recorrido de trenes de pasajeros.

Como parte de las acciones de rehabilitación que se pusieron en marcha, se instalaron diversos vitrales en pasillos de la estación y se pintaron algunos murales en la zona de andenes.

Reabren Metro Auditorio (SNT: Movilidad Urbana.)

Reabren Metro Auditorio (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Se debe destacar que los trabajos de remodelación no solo se efectuaron en la estación Auditorio, sino que se han extendido a otras estaciones centrales de la red como Bellas Artes y Universidad.

STC rehabilita y remodela estaciones del Metro CDMX por el Mundial 2026

Con un presupuesto de mil 730 millones de pesos, el Gobierno de la CDMX realiza obras de modernización en la Línea 2 del Metro y otras estaciones de la red, rumbo al Mundial 2026.

Los trabajos comenzaron en septiembre de 2025 e incluyen rehabilitación de 28 trenes NM‑02, modernización de sistemas eléctricos, alumbrado y cárcamos, además de mejoras en estaciones.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que las acciones forman parte del plan integral Ciudad Mundialista, con obras complementarias en Cetram Huipulco, Universidad y Tasqueña.

El plazo de entrega está fijado para el 31 de mayo de 2026, apenas días antes de la inauguración del Mundial, con trabajos realizados en horarios extendidos para no afectar la operación cotidiana.