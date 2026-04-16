Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República presentó un Punto de Acuerdo para exigir a Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX y Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, den a conocer el estado de ese sistema de transporte.

“Que el gobierno dé cuenta del alcance de este acuerdo… que la jefa de gobierno y el director general del Metro transparenten la situación… amerita que hubiera una explicación” Alejandra Barrales. MC

Así lo dijo ante el silencio desde el gobierno de la CDMX tras el acuerdo de Clara Brugada y Adrián Rubalcava con el Sindicato Nacional de Trabajadores del sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTCMetro) y los retrasos y otras incidencias que siguen ocurriendo en el Metro CDMX.

MC: omisiones en el Metro CDMX han costado vidas

Alejandra Barrales dijo que la omisión ha costado vidas en el Metro CDMX por lo que dijo que no se deben ignorar los llamamientos y preocupaciones actuales de los trabajadores y trabajadoras.

La senadora de MC dijo que lo que busca es que se tomen medidas urgentes para la reparación y tener un Metro CDMX digno.

Por ello, pidió informar cuál es el acuerdo al que llegaron el Sindicato y el Metro CDMX en beneficio de la seguridad de los usuarios.

“Necesitamos darle la atención que esto requiere… estamos demandando conocer de manera real… cuál es la situación que guarda el metro de la ciudad, sobre todo con los antecedentes de este gobierno… hay datos reales que nos confirman que este gobierno ha sido omiso, indiferente con la problemática…” Alejandra Barrales. MC

MC exige transparencia; en riesgo las actividades de 5 millones de personas

Alejandra Barrales, senadora de MC, insistió en que los funcionarios de la CDMX salgan a informar debido a que están de por medio las actividades de casi cinco millones de personas.

Recordó que los propios trabajadores han expresado que el 70 por ciento de los 391 trenes no han recibido mantenimiento y que al menos 84 trenes están fuera de circulación por falta de refacciones.

No obstante, ante el reciente acuerdo, se dejó de hablar públicamente de las deficiencias en cuanto a mantenimiento.