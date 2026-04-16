El Metro CDMX opera con servicio provisional en la Línea 3 por una falla eléctrica, tal como anunció el director general Adrián Rubalcava.

El servicio provisional en la Línea 3 del Metro CDMX opera desde Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo, cerradas las estaciones:

Universidad

Copilco

En videos compartidos en redes sociales se observa el momento en el que los usuarios del Metro CDMX fueron desalojados de la estación Universidad por la falla eléctrica.

Línea 3 del Metro CDMX opera con servicio provisional desde Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo

Fue alrededor de las 18:29 horas de hoy miércoles 15 de abril, que el Metro CDMX anuncio servicio provisional desde Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo.

Metro CDMX anunció servicio provisional por falla eléctrica en Línea 3 (Captura de pantalla)

Añadió que el servicio provisional es consecuencia de un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del sistema, que ya revisa personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, no hay servicio desde Copilco a Universidad, por lo que el traslado a Miguel Ángel de Quevedo es mediante unidades RTP, aunque reportan ser insuficientes.

Acorde con Adrián Rubalcava, la falla eléctrica afectó una subestación en el tramo de Universidad a Copilco, por lo que se busca restablecer la energía en el mismo.

Añadió que fue necesario que personas usuarias descendieran del convoy y caminaran por el túnel de la Línea 3 del Metro CDMX, con apoyo de Protección Civil y Seguridad Industrial.

Adrián Rubalcava prevé que la circulación del Metro CDMX se restablezca en breve, tal como escribió en su mensaje de redes sociales.

Adrián Rubalcava sobre falla eléctrica en Línea 3 del Metro CDMX (Captura de pantalla)

Línea 3 del Metro CDMX: falla eléctrica provoca caos por falta de servicio

En redes sociales se compartieron diversos videos del momento en que los trenes de Universidad a Copilco fueron desalojados, derivado de la falla eléctrica en la Línea 3 del Metro CDMX.

Entre ellos, un video en el que condujeron a los usuarios sobre las vías de la estación Copilco, con apoyo de personal, tal como explicó Adrián Rubalcava en su mensaje.

Se señaló a su vez que los usuarios quedaron atrapados en el convoy por lo menos una hora y medios apuntan que la espera continua debido a la falta de unidades RTP.

Ante el caos reportado por falta de transporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX está apoyando con el traslado de usuarios entre las estaciones Universidad a Coyoacán.