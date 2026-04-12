Trabajadores del Metro de la Ciudad de México (CDMX) exigieron que se detengan las obras superficiales en las estaciones, pues, denuncian, el servicio requiere obras más profundas.

Exigimos atención inmediata a las fallas estructurales y operativas de la Red del Metro. Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo

En un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo aseguró que existen vulnerabilidades en el servicio, derivado del descuido de infraestructura, vías y vagones.

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo )

¿Qué piden los trabajadores del Metro de CDMX?

A través de un comunicado compartido el sábado 11 de abril de 2026, el sindicato de trabajadores exigió que se dé mantenimiento integral y permanente al Metro de la CDMX.

Según denuncian, las constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes evidencian el completo abandono de este medio de transporte, lo cual pone en riesgo seguridad, tiempo y calidad de vida.

Por lo anterior, exigieron al Gobierno de la Ciudad de México que para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores dé solución a los siguientes puntos:

Mantenimiento permanente a trenes, vías e instalaciones fijas Atención a las fallas estructurales y operativas del Metro Claridad en los recursos destinados al Metro Dejar trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones No reducir carriles en la calzada de Tlalpan No a la calzada elevada que se construye paralela a la Línea 2

Estaciones de la línea 2 del Metro CDMX que serán cerradas por remodelación. (Yazmín Betancourt/SDPNoticias)

Trabajadores del Metro de CDMX anunciaron protesta, ¿Habrá bloqueos?

El comunicado del Sindicato del Metro implicaría nuevos bloqueos en las estaciones, lo que provocaría aglomeraciones y caos en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B.

Según el comunicado, los bloqueos buscan denunciar la falta de compromiso del Gobierno de la Ciudad de México, reflejada en un servicio que empeora cada vez más y que provoca: