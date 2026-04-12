Trabajadores del Metro de la Ciudad de México (CDMX) exigieron que se detengan las obras superficiales en las estaciones, pues, denuncian, el servicio requiere obras más profundas.
Exigimos atención inmediata a las fallas estructurales y operativas de la Red del Metro.Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo
En un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo aseguró que existen vulnerabilidades en el servicio, derivado del descuido de infraestructura, vías y vagones.
¿Qué piden los trabajadores del Metro de CDMX?
A través de un comunicado compartido el sábado 11 de abril de 2026, el sindicato de trabajadores exigió que se dé mantenimiento integral y permanente al Metro de la CDMX.
Según denuncian, las constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes evidencian el completo abandono de este medio de transporte, lo cual pone en riesgo seguridad, tiempo y calidad de vida.
Por lo anterior, exigieron al Gobierno de la Ciudad de México que para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores dé solución a los siguientes puntos:
- Mantenimiento permanente a trenes, vías e instalaciones fijas
- Atención a las fallas estructurales y operativas del Metro
- Claridad en los recursos destinados al Metro
- Dejar trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones
- No reducir carriles en la calzada de Tlalpan
- No a la calzada elevada que se construye paralela a la Línea 2
Trabajadores del Metro de CDMX anunciaron protesta, ¿Habrá bloqueos?
El comunicado del Sindicato del Metro implicaría nuevos bloqueos en las estaciones, lo que provocaría aglomeraciones y caos en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B.
Según el comunicado, los bloqueos buscan denunciar la falta de compromiso del Gobierno de la Ciudad de México, reflejada en un servicio que empeora cada vez más y que provoca:
- Que de un total de 391 trenes, el 70% no reciba el mantenimiento general
- Que el 30% de los trenes reciba mantenimiento incompleto
- Que 84 trenes se encuentren detenidos en talleres por falta de refacciones
- Que sólo haya 68 trenes en buenas condiciones, en las Líneas 1 y 12
- Que los equipos de instalaciones fijas, con más de 50 años en operación, son obsoletos y sin mantenimiento
- Que las vías por donde circulan los trenes se encuentren en pésimas condiciones por la falta de un mantenimiento adecuado