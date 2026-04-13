Autoridades del Metro CDMX informaron que la tarde del 13 de abril de 2026 se retomará el diálogo con el sindicato para normalizar el servicio de los trenes.

El titular del organismo, Adrián Rubalcava, señaló que las negociaciones se han mantenido desde hace meses, pero ahora se pondrá especial atención en tres temas clave:

Seguridad en la transportación de usuarios Mantenimiento permanente a vías y trenes Condiciones laborales de los trabajadores

El objetivo del diálogo entre el Metro CDMX y los trabajadores sindicalizados es garantizar un servicio eficiente y seguro para la ciudadanía.

Sindicato alerta riesgo de descarrilamiento en el Metro CDMX (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Metro CDMX reanuda negociaciones con trabajadores del sindicato

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo denunció que se están realizando obras superficiales en estaciones del Metro CDMX cuando se requiere una atención más profunda.

Los trabajadores del sindicato señalaron que las fallas y retrasos son evidencia del abandono del Metro CDMX, por lo que anunciaron bloqueos y protestas para la atención de las demandas.

Ante lo anterior, la dirección del Metro CDMX detalló que se han retomado las negociaciones con los trabajadores del sindicato para normalizar el servicio en todas las líneas y estaciones.

Adrián Rubalcava comentó que Clara Brugada se encuentra al tanto de la situación y ha instruido a la dirección de CDMX y a la Secretaría de Administración y Finanzas para retomar las negociaciones.

Metro CDMX retoma negociaciones con sindicato (Gobierno cdmx)

Retoman diálogo entre Metro CDMX y sindicato; esto es lo que piden los trabajadores

El pasado 11 de abril, el sindicato exigió el mantenimiento integral y permanente al Metro CDMX, pues las condiciones actuales serían un riesgo para los usuarios y para los trabajadores.

A través de un comunicado, el sindicato expuso sus demandas; estas son:

Mantenimiento permanente a trenes, vías e instalaciones fijas

Atención a las fallas estructurales y operativas del Metro

Claridad en los recursos destinados al Metro

Dejar trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones

No reducir carriles en la calzada de Tlalpan

No a la calzada elevada que se construye paralela a la Línea 2