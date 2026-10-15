El Partido Verde volvió a poner en duda su permanencia en la alianza con Morena en la Ciudad de México (CDMX), al señalar que no existe diálogo entre ambos partidos.
No se ha podido concretar ninguna reunión para ver si estamos en condiciones de hacer una coalición o no. La voluntad siempre estará, pero el Partido Verde se está preparando para ir solo porque no podemos estar en esperar de si vamos en coalición o no.Jesús Sesma, dirigente del Partido Verde en CDMX
Así lo informó el dirigente capitalino, Jesús Sesma, quien explicó que, aunque mantiene una buena relación con morenistas como Citlalli Hernández y Paulo García, no se ha acordado una coalición.
Ante ese escenario, explicó que el Partido Verde ya se prepara para competir solo en los procesos electorales, toda vez que no esperará siempre a llegar a acuerdos con Morena.
Partido Verde se prepara para ir en solitario en CDMX ante falta de diálogo con Morena
En entrevista con medios, su dirigente capitalino, Jesús Sesma, advirtió que no existe acercamiento de Morena con el Partido Verde, por lo que no descarta competir por su cuenta en futuros procesos electorales.
Sesma insistió en que el Partido Verde mantiene la disposición de construir acuerdos, pero aseguró que hasta el momento no ha habido acercamientos efectivos con Morena.
Ante este escenario, el dirigente ecologista afirmó que el partido trabaja en el fortalecimiento de su estructura territorial y electoral, con la intención de estar listo para contender en solitario si no se logra una alianza.
Más que una coalición, Jesús Sesma dejó en claro que su prioridad “es que gane el Verde” en la capital del país.
Jesús Sesma se reitera como candidato del Partido Verde para la jefatura de Gobierno de CDMX en 2030
Cuestionado por su futuro político, Jesús Sesma reiteró que buscará ser el candidato del Partido Verde para contender por la jefatura de Gobierno de CDMX en las elecciones 2030.
No obstante, señaló que en este proceso de 2027 se mantendrá de manera activa con la presidencia del Partido Verde en CDMX. “Tenemos el mandato de hacer crecer la votación, estamos concentrados en eso”, apuntó.